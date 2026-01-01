Distribuisci Databasus con installazione in un click.
Gestore di backup di database self-hosted per automatizzare e monitorare i backup su database PostgreSQL, MySQL e MongoDB.
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Cosa puoi costruire con Databasus
Databasus è uno strumento di gestione dei backup di database self-hosted che centralizza i backup automatizzati per PostgreSQL, MySQL e MongoDB sotto un'unica interfaccia web. Gestisce l'intero ciclo di vita del backup — pianificazione, esecuzione, compressione, rotazione della conservazione e monitoraggio dello stato di salute — senza richiedere script separati per ogni tipo di database.
L'hosting self-hosted di Databasus sul tuo VPS memorizza i backup direttamente sulla tua infrastruttura, eliminando le tariffe di archiviazione cloud per gigabyte e mantenendo i dati sensibili sotto il tuo controllo. La dashboard web fornisce una chiara visibilità sui tassi di successo dei backup, sull'utilizzo dello spazio di archiviazione e sulla cronologia dei job, mentre le risorse VPS dedicate assicurano che i job di backup vengano eseguiti senza influire sulle prestazioni del database di produzione.
Funzionalità principali di Databasus
Supporto per più Database
Esegue il backup di PostgreSQL, MySQL e MongoDB da un'interfaccia unificata, sostituendo la necessità di gestire script di backup separati per ogni motore di database.
Pianificazione automatizzata
Configura gli intervalli di backup e le politiche di conservazione in modo che i backup giornalieri, settimanali e mensili ruotino automaticamente senza intervento manuale.
Dashboard basata sul web
Monitora lo stato dei backup, l'utilizzo dello spazio di archiviazione e la cronologia dei processi da un'interfaccia centralizzata con avvisi per i fallimenti che richiedono attenzione.
Verifica Backup
Esegue controlli di integrità dopo ogni backup per confermare che il backup sia valido e utilizzabile prima che venga conteggiato nella tua politica di conservazione.
Ripristino a un punto nel tempo
Ripristinare i database a uno snapshot di backup specifico, consentendo il ripristino d'emergenza e il test sicuro dei dati di produzione negli ambienti di staging.
Perché eseguire Databasus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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