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Gestore di backup di database self-hosted per automatizzare e monitorare i backup su database PostgreSQL, MySQL e MongoDB.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Databasus

Databasus è uno strumento di gestione dei backup di database self-hosted che centralizza i backup automatizzati per PostgreSQL, MySQL e MongoDB sotto un'unica interfaccia web. Gestisce l'intero ciclo di vita del backup — pianificazione, esecuzione, compressione, rotazione della conservazione e monitoraggio dello stato di salute — senza richiedere script separati per ogni tipo di database.

L'hosting self-hosted di Databasus sul tuo VPS memorizza i backup direttamente sulla tua infrastruttura, eliminando le tariffe di archiviazione cloud per gigabyte e mantenendo i dati sensibili sotto il tuo controllo. La dashboard web fornisce una chiara visibilità sui tassi di successo dei backup, sull'utilizzo dello spazio di archiviazione e sulla cronologia dei job, mentre le risorse VPS dedicate assicurano che i job di backup vengano eseguiti senza influire sulle prestazioni del database di produzione.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Databasus

Supporto per più Database

Esegue il backup di PostgreSQL, MySQL e MongoDB da un'interfaccia unificata, sostituendo la necessità di gestire script di backup separati per ogni motore di database.

Pianificazione automatizzata

Configura gli intervalli di backup e le politiche di conservazione in modo che i backup giornalieri, settimanali e mensili ruotino automaticamente senza intervento manuale.

Dashboard basata sul web

Monitora lo stato dei backup, l'utilizzo dello spazio di archiviazione e la cronologia dei processi da un'interfaccia centralizzata con avvisi per i fallimenti che richiedono attenzione.

Verifica Backup

Esegue controlli di integrità dopo ogni backup per confermare che il backup sia valido e utilizzabile prima che venga conteggiato nella tua politica di conservazione.

Ripristino a un punto nel tempo

Ripristinare i database a uno snapshot di backup specifico, consentendo il ripristino d'emergenza e il test sicuro dei dati di produzione negli ambienti di staging.

Perché eseguire Databasus su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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