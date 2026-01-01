Distribuisci Overleaf con installazione in un clic.
Editor LaTeX collaborativo open source per la scrittura scientifica, articoli di ricerca e documenti tecnici.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Overleaf
Overleaf Ã¨ un editor LaTeX collaborativo basato su browser, utilizzato da milioni di ricercatori, accademici e ingegneri in tutto il mondo. Sostituisce le installazioni LaTeX locali con un ambiente basato su cloud dove i team possono scrivere, compilare e revisionare documenti in tempo reale â€” con pieno supporto LaTeX, inclusi pacchetti personalizzati, BibTeX e riferimenti incrociati.
L'auto-hosting di Overleaf sul tuo VPS mantiene ricerche sensibili, manoscritti proprietari e documenti istituzionali completamente sotto il tuo controllo. Ottieni la stessa collaborazione in tempo reale e la ricca pipeline di compilazione LaTeX del servizio cloud, senza che i dati lascino la tua infrastruttura o richiedano abbonamenti SaaS per posto.
FunzionalitÃ principali di Overleaf
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ autori modificano lo stesso documento LaTeX contemporaneamente, con le modifiche che appaiono istantaneamente per tutti i collaboratori.
Compilazione LaTeX Piena
Compila documenti con pdfLaTeX, XeLaTeX e LuaLaTeX, incluso il supporto per pacchetti personalizzati e bibliografie BibTeX e Biber.
Cronologia delle versioni
Ogni versione salvata di un documento viene conservata, permettendoti di confrontare le modifiche e ripristinare qualsiasi stato precedente del tuo progetto.
Ricca libreria di template
Inizia nuovi documenti da una libreria integrata di modelli per accademici, riviste, tesi e presentazioni senza configurazione manuale.
Revisioni
Rivedi e accetta o rifiuta le singole modifiche dei collaboratori, in linea con i flussi di lavoro di revisione utilizzati nell'editoria accademica.
Integrazione Git
Eseguire il push e il pull dei progetti dai repository Git, consentendo flussi di lavoro di modifica locali insieme all'editor basato su browser.
PerchÃ© eseguire Overleaf su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .