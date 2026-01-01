Distribuisci GitLab con un click.
Piattaforma DevOps open-source completa che combina hosting Git, pipeline CI/CD e gestione dei progetti in un'unica applicazione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con GitLab
GitLab Community Edition Ã¨ una piattaforma DevOps completa che combina l'hosting di repository Git, l'automazione CI/CD, il tracciamento dei problemi, la revisione del codice e il registro container in un'unica applicazione self-hosted. Elimina la necessitÃ di integrare piÃ¹ strumenti separati e offre ai team una piattaforma completa per il ciclo di vita dello sviluppo software sotto il pieno controllo organizzativo.
L'auto-hosting di GitLab elimina i prezzi per utente e mantiene il codice sorgente, i segreti CI/CD e i risultati della scansione di sicurezza su un'infrastruttura di tua proprietÃ . Nota: l'avvio iniziale richiede 3-10 minuti poichÃ© tutti i servizi interni si inizializzano â€” gli errori 502 durante questo intervallo sono normali. Sono consigliati un minimo di 2 core CPU e 4 GB di RAM per implementazioni di piccoli team.
FunzionalitÃ principali di GitLab
Pipeline CI/CD integrate
I runner di pipeline integrati automatizzano i test, la creazione di immagini Docker e i deployment senza fare affidamento su Jenkins o servizi CI esterni.
Registro container
Conserva e gestisci le immagini Docker direttamente accanto al tuo codice in un registro di container privato integrato.
Flussi di lavoro delle richieste di merge
La revisione del codice con commenti in linea, le regole di approvazione e i modelli di richiesta di unione mantengono i controlli di qualitÃ in atto per ogni modifica.
Scansione di sicurezza
SAST integrato, scansione delle dipendenze e rilevamento dei segreti identificano le vulnerabilitÃ prima che il codice raggiunga la produzione.
Tracciamento dei problemi e pianificazione
Bacheche, pietre miliari, etichette e roadmap permettono ai team di pianificare e monitorare il lavoro sulla stessa piattaforma dove risiede il codice.
PerchÃ© eseguire GitLab su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .