Dittofeed è un'alternativa open-source a Braze e Iterable, costruita per i team di prodotto e marketing che necessitano del pieno controllo sulla messaggistica dei clienti senza costi per messaggio. Ti permette di progettare flussi di percorso automatizzati attivati dal comportamento dell'utente — sequenze di onboarding, campagne di re-engagement, avvisi transazionali e altro ancora — attraverso canali email, SMS, WhatsApp, Slack e notifiche push mobili.

L'auto-hosting di Dittofeed mantiene tutti i dati degli eventi dei clienti, gli elenchi di contatti e la cronologia dei messaggi sulla tua infrastruttura. Eviti costi per posto e per messaggio mantenendo la possibilità di integrarti direttamente con il tuo data warehouse, connettere il tuo provider di email e rispettare i requisiti di residenza dei dati.