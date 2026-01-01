Distribuisci Dittofeed con un click.
Piattaforma open-source di coinvolgimento dei clienti per la messaggistica multicanale automatizzata tramite email, SMS, Slack e notifiche push mobili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Dittofeed
Dittofeed è un'alternativa open-source a Braze e Iterable, costruita per i team di prodotto e marketing che necessitano del pieno controllo sulla messaggistica dei clienti senza costi per messaggio. Ti permette di progettare flussi di percorso automatizzati attivati dal comportamento dell'utente — sequenze di onboarding, campagne di re-engagement, avvisi transazionali e altro ancora — attraverso canali email, SMS, WhatsApp, Slack e notifiche push mobili.
L'auto-hosting di Dittofeed mantiene tutti i dati degli eventi dei clienti, gli elenchi di contatti e la cronologia dei messaggi sulla tua infrastruttura. Eviti costi per posto e per messaggio mantenendo la possibilità di integrarti direttamente con il tuo data warehouse, connettere il tuo provider di email e rispettare i requisiti di residenza dei dati.
Funzionalità principali di Dittofeed
Automazione del percorso
Progetta flussi di messaggi a più passaggi attivati da eventi utente, ritardi temporali o dall'appartenenza a un segmento utilizzando un editor visuale drag-and-drop.
Consegna multicanale
Invia messaggi tramite email, SMS, notifiche push mobili, WhatsApp e Slack da un'unica piattaforma senza dover gestire fornitori separati per canale.
Segmentazione comportamentale
Crea segmenti di pubblico dinamici da eventi utente e proprietà in tempo reale per raggiungere gli utenti giusti al momento giusto.
Libreria di Template
Crea e gestisci le versioni dei modelli di messaggio con un editor avanzato, quindi riutilizzali in più percorsi e campagne.
Analisi della consegna
Monitora i tassi di apertura, i tassi di clic, le conversioni e gli errori di consegna per percorso e canale per ottimizzare la messaggistica nel tempo.
Perché eseguire Dittofeed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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