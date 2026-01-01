Distribuisci Glances con installazione in un clic.
Strumento di monitoraggio del sistema multipiattaforma che fornisce metriche in tempo reale su CPU, memoria, disco, rete e container tramite un'interfaccia web.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Glances
Glances Ã¨ uno strumento completo di monitoraggio server che combina la visibilitÃ di top, htop, iotop e df in un'unica interfaccia web unificata. Fornisce metriche in tempo reale per CPU, memoria, swap, I/O del disco, rete, processi e container Docker in esecuzione â€” insieme ad avvisi configurabili quando le soglie vengono superate.
L'auto-hosting di Glances sul tuo VPS ti offre una visibilitÃ completa sulla tua infrastruttura server senza inviare dati sulle prestazioni a servizi di monitoraggio esterni. Questo template distribuisce Glances con accesso al socket Docker in sola lettura e namespace PID dell'host in modo che le metriche a livello di container e di sistema siano completamente visibili dall'interfaccia HTTPS sicura.
FunzionalitÃ principali di Glances
Metriche di sistema in tempo reale
Monitora CPU, memoria, swap, carichi medi, I/O del disco e larghezza di banda della rete, tutto da un'unica dashboard web.
Monitoraggio dei container Docker
L'utilizzo di CPU, memoria e rete per container Ã¨ visibile insieme alle metriche di sistema a livello host in un'unica visualizzazione.
Avvisi configurabili
Imposta soglie per l'utilizzo di CPU, memoria e disco per attivare avvisi automatici prima che l'esaurimento delle risorse causi problemi.
Esportazione metriche
Esporta i dati sulle prestazioni in InfluxDB, Prometheus e altri database di serie temporali per l'analisi delle tendenze a lungo termine.
API RESTful
Un'API REST integrata consente integrazioni personalizzate, query scriptate e l'incorporamento di metriche in altre dashboard.
PerchÃ© eseguire Glances su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .