Distribuisci ArcadeDB con installazione in un click.
Database multi-modello ad alte prestazioni che supporta dati grafici, documentali, chiave-valore, serie temporali e vettoriali in un unico motore.
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Cosa puoi costruire con ArcadeDB
ArcadeDB è un motore di database multi-modello open-source costruito per prestazioni estreme su diversi modelli di dati. A differenza dei database a modello singolo che ti costringono a scegliere tra strutture a grafo, a documenti o relazionali, ArcadeDB li gestisce tutti in modo nativo — memorizzando e interrogando relazioni a grafo, collezioni di documenti, coppie chiave-valore, serie temporali, embedding vettoriali e dati geospaziali all'interno di un unico motore con piena conformità ACID.
Creato dal fondatore di OrientDB, ArcadeDB è costruito in Java di basso livello ottimizzato per una raccolta di garbage minima, consentendo milioni di operazioni sui record al secondo. L'interfaccia web integrata di ArcadeDB Studio fornisce esecuzione di query, gestione dello schema e visualizzazione dei grafi — nessuno strumento client separato richiesto dopo il deployment.
Funzionalità principali di ArcadeDB
Motore dati multimodello
Archivia e interroga dati di tipo grafico, documentale, chiave-valore, serie temporali e vettoriale all'interno di un unico database senza cambiare strumenti o sincronizzare archivi separati.
Sette linguaggi di query
Interroga usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL o il protocollo Redis — usa il linguaggio che si adatta al tuo modello di dati.
ArcadeDB Studio
Interfaccia web integrata per l'esecuzione di query, la gestione di schemi, la visualizzazione di dati grafici e l'amministrazione del database senza strumenti client esterni.
Ricerca di similarità vettoriale
Archiviazione nativa di embedding vettoriali e ricerca di similarità per carichi di lavoro di AI e machine learning insieme ai tuoi dati operativi.
ACID su scala
Transazioni pienamente conformi ad ACID che elaborano milioni di record al secondo, da implementazioni integrate di Raspberry Pi a cluster multi-nodo.
Perché eseguire ArcadeDB su Hostinger
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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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