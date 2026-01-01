Distribuisci Perplexica con installazione a un click.
Motore di ricerca AI incentrato sulla privacy che combina la conoscenza di Internet con LLM locali e fornisce risposte citate senza tracciare le tue ricerche.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Perplexica
Perplexica Ã¨ un motore di risposta basato su AI open-source che funziona interamente sul tuo hardware. Cerca sul web e sintetizza risposte accurate con fonti citate, supportando sia LLM locali tramite Ollama che fornitori di cloud come OpenAI, Claude e Groq â€” cosÃ¬ puoi scegliere il modello che si adatta alle tue esigenze di privacy e prestazioni.
L'auto-hosting di Perplexica mantiene ogni query di ricerca privata sul tuo server. A differenza dei prodotti di ricerca AI basati su cloud, non c'Ã¨ tracciamento dell'utilizzo, nessuna registrazione delle query da parte di terzi e nessun costo di abbonamento â€” solo risposte veloci e citate sotto il tuo pieno controllo.
FunzionalitÃ principali di Perplexica
Risposte AI citate
Ogni risposta include link alle fonti in modo da poter verificare le informazioni e approfondire senza fidarsi ciecamente dei contenuti generati dall'IA.
Supporto LLM locale
Collega Ollama per eseguire modelli open-source interamente sul tuo hardware senza alcun dato inviato a servizi esterni.
FlessibilitÃ multi-fornitore
Passa tra OpenAI, Claude, Groq e altri fornitori di servizi cloud da un'unica interfaccia per bilanciare costi e capacitÃ .
Privacy di ricerca completa
Tutte le query rimangono sul tuo VPS â€” nessuna cronologia di ricerca viene condivisa con network pubblicitari o piattaforme di analisi che tracciano il tuo comportamento.
PerchÃ© eseguire Perplexica su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .