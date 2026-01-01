Distribuisci Galaxy con installazione in un click.
Piattaforma web open-source per analisi bioinformatiche accessibili e riproducibili e flussi di lavoro scientifici ad alta intensitÃ di dati.
Scegli un piano VPS per Galaxy
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Galaxy
Galaxy Ã¨ una piattaforma web open source che consente ai ricercatori di eseguire, condividere e riprodurre analisi biomediche ad alta intensitÃ di dati senza scrivere una riga di codice. Utilizzato da migliaia di laboratori in tutto il mondo, racchiude migliaia di strumenti a riga di comando dietro un'interfaccia browser unificata, in modo che gli scienziati possano costruire pipeline bioinformatiche complesse, tenere traccia di ogni parametro e rieseguire la stessa identica analisi mesi dopo.
L'auto-hosting di Galaxy sul tuo VPS mantiene i dati di sequenziamento sensibili, le coorti di pazienti e i workflow non pubblicati interamente sotto il tuo controllo, senza costi per lavoro e senza attese in coda su server condiviso. Questo template fornisce un singolo container all-in-one con Galaxy, PostgreSQL e nginx preconfigurati per un'implementazione istantanea a tenant singolo.
FunzionalitÃ principali di Galaxy
Flussi di lavoro riproducibili
Cattura ogni strumento, parametro e versione del dataset in modo che qualsiasi analisi possa essere rieseguita bit per bit mesi o anni dopo.
Editor visivo di pipeline
Componi pipeline bioinformatiche multi-step su un canvas drag-and-drop senza scripting in Bash o Snakemake.
Migliaia di strumenti
Installa strumenti verificati dal Galaxy Tool Shed che coprono genomica, proteomica, metabolomica, imaging e machine learning.
Notebook interattivi
Avvia Jupyter, RStudio e altri ambienti interattivi direttamente sulle tue cronologie e i tuoi dataset Galaxy.
Storie e condivisione
Organizza ogni esecuzione di analisi in una cronologia versionata che puÃ² essere condivisa, pubblicata o importata dai collaboratori con un solo clic.
Risoluzione delle dipendenze Conda
Gli strumenti risolvono le loro dipendenze automaticamente tramite Conda e BioContainers, eliminando i conflitti di ambiente.
PerchÃ© eseguire Galaxy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .