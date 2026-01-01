Vikunja è un'applicazione self-hosted per la gestione di attività e progetti che supporta diverse modalità di visualizzazione tra cui elenco, bacheca Kanban, diagramma di Gantt e tabella. Offre annidamento gerarchico dei progetti, assegnazioni di attività, scadenze, promemoria, etichette e allegati di file per una gestione completa delle attività in un unico strumento.

L'auto-hosting di Vikunja su un VPS mantiene private tutte le tue attività e i dati del progetto senza costi di abbonamento per utente. La sincronizzazione CalDAV porta le attività nelle app di calendario, un'interfaccia mobile-responsive funziona su qualsiasi dispositivo e la condivisione in team con permessi basati sui ruoli supporta sia l'uso personale che quello collaborativo.