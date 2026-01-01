Installa Vikunja con un click.
Gestore di attività open source self-hosted con visualizzazioni elenco, Kanban, Gantt e tabella, oltre a collaborazione di team e sincronizzazione CalDAV.
Scegli un piano VPS per Vikunja
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Vikunja
Vikunja è un'applicazione self-hosted per la gestione di attività e progetti che supporta diverse modalità di visualizzazione tra cui elenco, bacheca Kanban, diagramma di Gantt e tabella. Offre annidamento gerarchico dei progetti, assegnazioni di attività, scadenze, promemoria, etichette e allegati di file per una gestione completa delle attività in un unico strumento.
L'auto-hosting di Vikunja su un VPS mantiene private tutte le tue attività e i dati del progetto senza costi di abbonamento per utente. La sincronizzazione CalDAV porta le attività nelle app di calendario, un'interfaccia mobile-responsive funziona su qualsiasi dispositivo e la condivisione in team con permessi basati sui ruoli supporta sia l'uso personale che quello collaborativo.
Funzionalità principali di Vikunja
Modalità di visualizzazione multiple
Passa tra le visualizzazioni elenco, bacheca Kanban, timeline Gantt e tabella per lavorare con le attività nel formato che preferisci.
Collaborazione di squadra
Condividi i progetti con i membri del team utilizzando permessi basati sui ruoli per la visualizzazione, la modifica e l'assegnazione dei compiti.
Sincronizzazione CalDAV
Sincronizza attività e scadenze con qualsiasi app di calendario che supporti CalDAV, inclusi Apple Calendar e Thunderbird.
Promemoria e notifiche
Imposta promemoria per le attività con email o notifiche push per rispettare le scadenze senza controllare l'app manualmente.
Progetti gerarchici
Organizza il lavoro in progetti annidati e sotto-progetti per rispecchiare strutture complesse di team o organizzative.
Perché eseguire Vikunja su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.