Distribuisci Enclosed con 1 click.
Applicazione web minimalista per la condivisione di note crittografate private con controlli di scadenza e protezione tramite password.
Scegli un piano VPS per Enclosed
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Enclosed
In allegato Ã¨ un'applicazione web open-source per l'invio di note private, crittografate end-to-end. Utilizzando le API crittografiche native del browser, crittografa il contenuto lato client prima che raggiunga il server â€” il che significa che l'host non ha mai accesso al testo non crittografato. Le note possono essere impostate per autodistruggersi dopo essere state lette una volta o scadere dopo un periodo di tempo configurabile.
L'auto-hosting di Enclosed sul tuo VPS garantisce che l'archiviazione delle note crittografate rimanga interamente sulla tua infrastruttura. Le organizzazioni che gestiscono credenziali sensibili, chiavi API o informazioni riservate ottengono il pieno controllo sulla residenza dei dati e possono applicare politiche di scadenza personalizzate senza fare affidamento su servizi ospitati da terze parti.
FunzionalitÃ principali di Enclosed
Crittografia lato client
Le note vengono crittografate nel browser prima della trasmissione utilizzando le API native di Web Crypto, quindi il server non vede mai il contenuto non crittografato.
Note Autodistruggenti
Imposta le note in modo che scadano dopo una singola lettura o una finestra temporale definita, garantendo che le informazioni sensibili non persistano piÃ¹ a lungo del necessario.
Protezione password
Aggiungi una password opzionale a qualsiasi nota, richiedendo ai destinatari di autenticarsi prima che il contenuto possa essere decifrato e visualizzato.
Link condivisibili
Ogni nota genera un URL unico che puÃ² essere inviato via email, chat o SMS â€” nessun account o registrazione Ã¨ richiesto per il destinatario.
Distribuzione leggera
Un singolo container con requisiti minimi di risorse rende Enclosed facile da eseguire insieme ad altri servizi sullo stesso VPS.
PerchÃ© eseguire Enclosed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
Scopri altre app da distribuire
Anki Sync Server Enhanced
Server di sincronizzazione Anki self-hosted con supporto multi-utente, backup e dashboard web