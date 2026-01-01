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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Enclosed

In allegato Ã¨ un'applicazione web open-source per l'invio di note private, crittografate end-to-end. Utilizzando le API crittografiche native del browser, crittografa il contenuto lato client prima che raggiunga il server â€” il che significa che l'host non ha mai accesso al testo non crittografato. Le note possono essere impostate per autodistruggersi dopo essere state lette una volta o scadere dopo un periodo di tempo configurabile.

L'auto-hosting di Enclosed sul tuo VPS garantisce che l'archiviazione delle note crittografate rimanga interamente sulla tua infrastruttura. Le organizzazioni che gestiscono credenziali sensibili, chiavi API o informazioni riservate ottengono il pieno controllo sulla residenza dei dati e possono applicare politiche di scadenza personalizzate senza fare affidamento su servizi ospitati da terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Enclosed

Crittografia lato client

Le note vengono crittografate nel browser prima della trasmissione utilizzando le API native di Web Crypto, quindi il server non vede mai il contenuto non crittografato.

Note Autodistruggenti

Imposta le note in modo che scadano dopo una singola lettura o una finestra temporale definita, garantendo che le informazioni sensibili non persistano piÃ¹ a lungo del necessario.

Protezione password

Aggiungi una password opzionale a qualsiasi nota, richiedendo ai destinatari di autenticarsi prima che il contenuto possa essere decifrato e visualizzato.

Link condivisibili

Ogni nota genera un URL unico che puÃ² essere inviato via email, chat o SMS â€” nessun account o registrazione Ã¨ richiesto per il destinatario.

Distribuzione leggera

Un singolo container con requisiti minimi di risorse rende Enclosed facile da eseguire insieme ad altri servizi sullo stesso VPS.

PerchÃ© eseguire Enclosed su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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