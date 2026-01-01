Distribuisci Dawarich con un click.
Alternativa auto-ospitata a Google Timeline per tracciare e visualizzare la tua cronologia completa delle posizioni su una mappa interattiva.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Dawarich
Dawarich è un'alternativa self-hosted a Google Timeline che mette la tua cronologia delle posizioni sotto il tuo controllo. Importa dati da esportazioni di Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, file GPX e altre fonti per costruire un registro ricco e ricercabile di tutti i luoghi in cui sei stato.
La piattaforma visualizza i tuoi movimenti come mappe interattive con heatmap, linee di percorso e overlay "fog-of-war". Le statistiche integrate mostrano i paesi visitati, le città esplorate e la distanza totale percorsa, mentre gli strumenti di viaggio ti consentono di annotare i percorsi con foto e note. La condivisione della posizione familiare con controlli individuali sulla privacy lo rende adatto all'uso domestico. Il self-hosting mantiene i dati di posizione sensibili interamente sulla tua infrastruttura, lontano da Google e da altre terze parti.
Funzionalità principali di Dawarich
Importazione multi-sorgente
Importa i dati di localizzazione da Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, file GPX e altro ancora per costruire un registro storico completo.
Viste interattive della mappa
Esplora la tua cronologia come heatmap, linee di percorso e sovrapposizioni a nebbia di guerra su una mappa completamente interattiva con livelli personalizzabili.
Statistiche di viaggio
Vedi quanti paesi e città hai visitato, quanto lontano hai viaggiato e tieni traccia di quanti giorni hai trascorso in ogni paese.
Integrazione foto
Collega Immich o Photoprism per sovrapporre foto georeferenziate sulla mappa e associare i ricordi a viaggi e luoghi specifici.
Condivisione della posizione familiare
Condividi la tua posizione con i familiari mantenendo controlli individuali sulla privacy, in modo che ogni persona decida cosa esporre.
Perché eseguire Dawarich su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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