Dawarich è un'alternativa self-hosted a Google Timeline che mette la tua cronologia delle posizioni sotto il tuo controllo. Importa dati da esportazioni di Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, file GPX e altre fonti per costruire un registro ricco e ricercabile di tutti i luoghi in cui sei stato.

La piattaforma visualizza i tuoi movimenti come mappe interattive con heatmap, linee di percorso e overlay "fog-of-war". Le statistiche integrate mostrano i paesi visitati, le città esplorate e la distanza totale percorsa, mentre gli strumenti di viaggio ti consentono di annotare i percorsi con foto e note. La condivisione della posizione familiare con controlli individuali sulla privacy lo rende adatto all'uso domestico. Il self-hosting mantiene i dati di posizione sensibili interamente sulla tua infrastruttura, lontano da Google e da altre terze parti.