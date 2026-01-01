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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Memgraph

Memgraph Ã¨ un database a grafo in memoria progettato per attraversamenti in tempo reale su grandi dataset interconnessi. Ãˆ completamente compatibile con Cypher â€” rendendolo un sostituto diretto per le query Neo4j â€” pur offrendo una latenza significativamente inferiore su carichi di lavoro di streaming e basati su eventi. La libreria MAGE inclusa aggiunge oltre 50 moduli di algoritmi a grafo (PageRank, rilevamento di comunitÃ , percorsi piÃ¹ brevi e altro) che vengono eseguiti nativamente all'interno del database senza framework esterni.

Questa implementazione abbina Memgraph a Memgraph Lab, un'interfaccia di query visiva basata su browser per scrivere query Cypher, esplorare la struttura del grafo ed eseguire esperimenti con algoritmi. L'esecuzione di entrambi sul tuo VPS personale ti offre il pieno controllo sull'allocazione della memoria, la conservazione dei dati e le politiche di accesso â€” senza costi cloud per nodo o restrizioni del fornitore.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Memgraph

Prestazioni in memoria

I dati del grafo sono memorizzati interamente nella RAM, consentendo attraversamenti in sub-millisecondi e risposte alle query in tempo reale anche su set di dati profondamente connessi.

Cypher CompatibilitÃ 

Il supporto completo per openCypher significa che le query, i driver e gli strumenti Neo4j esistenti migrano con modifiche minime alla sintassi delle query.

MAGE Libreria di Algoritmi

Oltre 50 algoritmi grafici integrati â€” PageRank, centralitÃ  di betweenness, rilevamento di comunitÃ , previsione di link â€” vengono eseguiti come moduli di query nativi senza pipeline esterne.

Memgraph Lab UI

Interfaccia visiva basata su browser per scrivere ed eseguire query Cypher, ispezionare la topologia del grafo ed esplorare i risultati degli algoritmi in modo interattivo.

Acquisizione di dati in streaming

Le integrazioni native di Kafka e Pulsar consentono aggiornamenti continui dei grafici da flussi di eventi senza pipeline ETL batch o connettori esterni.

GraphRAG e memoria AI

La memoria strutturata a grafo e il recupero potenziano le applicazioni LLM con un contesto relazionale, consentendo risposte piÃ¹ accurate negli agenti AI e nei chatbot.

PerchÃ© eseguire Memgraph su Hostinger

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