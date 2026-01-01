Distribuisci Memgraph con installazione in un click.
Database grafico in memoria ad alte prestazioni, costruito per l'analisi in tempo reale su dati connessi, flussi di lavoro AI e pipeline di streaming.
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Cosa puoi costruire con Memgraph
Memgraph Ã¨ un database a grafo in memoria progettato per attraversamenti in tempo reale su grandi dataset interconnessi. Ãˆ completamente compatibile con Cypher â€” rendendolo un sostituto diretto per le query Neo4j â€” pur offrendo una latenza significativamente inferiore su carichi di lavoro di streaming e basati su eventi. La libreria MAGE inclusa aggiunge oltre 50 moduli di algoritmi a grafo (PageRank, rilevamento di comunitÃ , percorsi piÃ¹ brevi e altro) che vengono eseguiti nativamente all'interno del database senza framework esterni.
Questa implementazione abbina Memgraph a Memgraph Lab, un'interfaccia di query visiva basata su browser per scrivere query Cypher, esplorare la struttura del grafo ed eseguire esperimenti con algoritmi. L'esecuzione di entrambi sul tuo VPS personale ti offre il pieno controllo sull'allocazione della memoria, la conservazione dei dati e le politiche di accesso â€” senza costi cloud per nodo o restrizioni del fornitore.
FunzionalitÃ principali di Memgraph
Prestazioni in memoria
I dati del grafo sono memorizzati interamente nella RAM, consentendo attraversamenti in sub-millisecondi e risposte alle query in tempo reale anche su set di dati profondamente connessi.
Cypher CompatibilitÃ
Il supporto completo per openCypher significa che le query, i driver e gli strumenti Neo4j esistenti migrano con modifiche minime alla sintassi delle query.
MAGE Libreria di Algoritmi
Oltre 50 algoritmi grafici integrati â€” PageRank, centralitÃ di betweenness, rilevamento di comunitÃ , previsione di link â€” vengono eseguiti come moduli di query nativi senza pipeline esterne.
Memgraph Lab UI
Interfaccia visiva basata su browser per scrivere ed eseguire query Cypher, ispezionare la topologia del grafo ed esplorare i risultati degli algoritmi in modo interattivo.
Acquisizione di dati in streaming
Le integrazioni native di Kafka e Pulsar consentono aggiornamenti continui dei grafici da flussi di eventi senza pipeline ETL batch o connettori esterni.
GraphRAG e memoria AI
La memoria strutturata a grafo e il recupero potenziano le applicazioni LLM con un contesto relazionale, consentendo risposte piÃ¹ accurate negli agenti AI e nei chatbot.
PerchÃ© eseguire Memgraph su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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