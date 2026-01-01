Distribuisci Speakr con 1 click.
Piattaforma di trascrizione AI self-hosted che trasforma l'audio parlato in conoscenza ricercabile e organizzata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Speakr
Speakr Ã¨ una piattaforma self-hosted di trascrizione AI e annotazione, progettata per acquisire, trascrivere e dare un senso ai tuoi contenuti audio. Supporta diversi backend di trascrizione â€” inclusi WhisperX, OpenAI e Mistral â€” offrendoti la flessibilitÃ di scegliere l'elaborazione locale o basata su cloud. La diarizzazione del parlante, i profili vocali e i riassunti generati dall'AI aiutano a far emergere insight da riunioni, interviste e lezioni.
Con il supporto multi-utente, OIDC SSO, un'API REST con webhook e integrazioni per n8n, Zapier e Make, Speakr si integra naturalmente nei flussi di lavoro del team. Ospitarlo tu stesso mantiene tutte le registrazioni e le trascrizioni sotto il tuo pieno controllo.
FunzionalitÃ principali di Speakr
Backend di trascrizione flessibili
Connettiti a WhisperX, OpenAI, Mistral o qualsiasi servizio ASR compatibile per soddisfare le tue esigenze di privacy e accuratezza.
Diarizzazione del parlante
Identifica e etichetta automaticamente i singoli parlanti nelle registrazioni, con supporto per il profilo vocale quando si usa WhisperX.
AI Riepiloghi e Ricerca
Genera riassunti automatici e usa la modalitÃ di interrogazione semantica per cercare il significato all'interno della tua intera libreria di trascrizioni.
Multi-utente e SSO
Supporta piÃ¹ utenti con condivisione granulare, link pubblici e OIDC SSO, inclusi Keycloak, Azure AD, Google e Auth0.
Integrazioni del flusso di lavoro
Attiva l'automazione a valle tramite API REST e webhook, con connettori giÃ pronti per n8n, Zapier e Make.
PerchÃ© eseguire Speakr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .