Speakr Ã¨ una piattaforma self-hosted di trascrizione AI e annotazione, progettata per acquisire, trascrivere e dare un senso ai tuoi contenuti audio. Supporta diversi backend di trascrizione â€” inclusi WhisperX, OpenAI e Mistral â€” offrendoti la flessibilitÃ di scegliere l'elaborazione locale o basata su cloud. La diarizzazione del parlante, i profili vocali e i riassunti generati dall'AI aiutano a far emergere insight da riunioni, interviste e lezioni.

Con il supporto multi-utente, OIDC SSO, un'API REST con webhook e integrazioni per n8n, Zapier e Make, Speakr si integra naturalmente nei flussi di lavoro del team. Ospitarlo tu stesso mantiene tutte le registrazioni e le trascrizioni sotto il tuo pieno controllo.