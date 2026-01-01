Distribuisci Leantime con un'installazione in un click.
Piattaforma di gestione progetti open source progettata per i non-project manager, che combina strumenti di strategia, pianificazione ed esecuzione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Leantime
Leantime Ã¨ un sistema di gestione progetti open source costruito specificamente per i team che necessitano di un coordinamento potente senza complesse metodologie di gestione progetti. Combina bacheche Kanban, diagrammi di Gantt, fogli presenze, wiki e strumenti strategici unici come Lean Canvas e l'analisi SWOT in un'unica piattaforma coesa â€” disponibile in oltre 20 lingue con supporto LDAP e OIDC per ambienti aziendali.
L'auto-hosting di Leantime sul tuo VPS significa utenti illimitati, progetti illimitati e nessun costo di licenza per utente. I tuoi dati di progetto, i piani strategici e la cronologia del team rimangono su un'infrastruttura che controlli, supportati da MariaDB per una persistenza affidabile.
FunzionalitÃ principali di Leantime
Visualizzazioni multiple delle attivitÃ
Passa tra schede Kanban, diagrammi di Gantt, calendario, elenco e visualizzazioni a tabella per adattarsi al modo in cui il tuo team preferisce lavorare.
Strumenti di pianificazione strategica
Crea Lean Canvas, Business Model Canvas e analisi SWOT direttamente nella piattaforma per allineare le attivitÃ quotidiane con gli obiettivi aziendali.
Monitoraggio del tempo integrato
Registra le ore lavorate per attivitÃ e progetti per una fatturazione accurata, la gestione delle buste paga e l'analisi dei costi di progetto senza uno strumento separato.
Utenti illimitati
Aggiungi tutti i membri del team necessari con permessi basati sui ruoli per progetto e senza costi di licenza per posto.
Autenticazione Impresa
Connettiti ai provider LDAP o OIDC e abilita l'autenticazione a due fattori per gli standard di sicurezza a livello di organizzazione.
PerchÃ© eseguire Leantime su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .