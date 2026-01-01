Distribuisci Apache IoTDB con 1 click.
Database di serie temporali IoT industriale che offre ingestione ad alto throughput, query in meno di un secondo e compressione ultra-elevata all'edge.
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Cosa puoi costruire con Apache IoTDB
Apache IoTDB è un database di serie temporali appositamente costruito per l'Internet delle Cose, progettato da zero per carichi di lavoro IoT industriali dove miliardi di punti dati arrivano ogni giorno da milioni di sensori. Il suo leggero formato colonnare TsFile raggiunge rapporti di compressione che i tipici database relazionali non possono eguagliare, mentre le query analitiche in meno di un secondo e uno schema di dispositivi basato su albero modellano il modo in cui le apparecchiature industriali reali sono effettivamente strutturate.
L'auto-hosting di Apache IoTDB sul tuo VPS offre ai progetti di produzione, energia, trasporti e smart city un backend di telemetria privato che si integra nativamente con Grafana, Spark, Flink, Kafka e MQTT — senza pagare tariffe per metrica e senza inviare dati dei sensori a cloud di terze parti.
Funzionalità principali di Apache IoTDB
Archiviazione colonnare TsFile
Il formato di archiviazione colonnare appositamente progettato e ottimizzato per i dati di serie temporali offre rapporti di compressione fino a 20:1 rispetto ai database tradizionali.
Ingestione ad alto throughput
Gestisce milioni di scritture al secondo da dispositivi IoT a bassa potenza utilizzando un albero Log-Structured Merge progettato per carichi di lavoro ad alta intensità di scrittura.
Schema del dispositivo ad albero
Il modello di percorso gerarchico rispecchia il modo in cui fabbriche e flotte organizzano i sensori, con caratteri jolly fuzzy per query di aggregazione tra dispositivi.
Supporto nativo del protocollo
L'ingestione JDBC, Thrift RPC, REST API V2 e MQTT permette a qualsiasi dispositivo, dashboard o strumento di analisi di connettersi senza adattatori personalizzati.
Grafana e Spark pronti
I connettori ufficiali per Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka e Hadoop trasformano IoTDB in un backend per serie temporali integrabile per le pipeline esistenti.
Perché eseguire Apache IoTDB su Hostinger
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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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