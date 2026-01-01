Apache IoTDB è un database di serie temporali appositamente costruito per l'Internet delle Cose, progettato da zero per carichi di lavoro IoT industriali dove miliardi di punti dati arrivano ogni giorno da milioni di sensori. Il suo leggero formato colonnare TsFile raggiunge rapporti di compressione che i tipici database relazionali non possono eguagliare, mentre le query analitiche in meno di un secondo e uno schema di dispositivi basato su albero modellano il modo in cui le apparecchiature industriali reali sono effettivamente strutturate.

L'auto-hosting di Apache IoTDB sul tuo VPS offre ai progetti di produzione, energia, trasporti e smart city un backend di telemetria privato che si integra nativamente con Grafana, Spark, Flink, Kafka e MQTT — senza pagare tariffe per metrica e senza inviare dati dei sensori a cloud di terze parti.