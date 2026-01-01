Distribuisci LanguageTool con installazione in un click.
Correttore grammaticale, di stile e ortografico open-source per oltre 25 lingue, fornito come API REST privata e self-hosted.
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Cosa puoi costruire con LanguageTool
LanguageTool Ã¨ un server di correzione bozze open source completo che rileva errori di grammatica, stile, punteggiatura e ortografia in oltre 25 lingue tramite una semplice API HTTP RESTful. Va ben oltre il controllo ortografico di base per rilevare problemi grammaticali complessi, rendendolo un'alternativa rispettosa della privacy ai servizi di grammatica basati su cloud come Grammarly.
Questo Ã¨ un servizio solo API senza un'interfaccia utente web tradizionale. I client â€” estensioni del browser, plugin di LibreOffice, editor di codice e applicazioni personalizzate â€” puntano al tuo URL di deployment e chiamano direttamente l'endpoint /v2/check. L'auto-hosting significa che il contenuto scritto non lascia mai la tua infrastruttura, il che Ã¨ essenziale per documenti legali, medici o aziendali sensibili.
FunzionalitÃ principali di LanguageTool
Supporto per oltre 25 lingue
Controlla la grammatica e lo stile in inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco e molte altre lingue da un unico servizio.
Controllo grammaticale approfondito
Rileva errori grammaticali complessi, problemi di stile e parole confuse che sfuggono ai semplici correttori ortografici.
Integrazione REST API
Integra il controllo grammaticale in qualsiasi applicazione, CMS o editor con un semplice endpoint HTTP /v2/check.
Modelli linguistici N-Gram
Abilita modelli n-gram opzionali per un rilevamento significativamente migliorato di parole e frasi comunemente confuse.
Risorse configurabili
Ottimizza la dimensione dell'heap Java al momento del deployment per bilanciare l'utilizzo della memoria rispetto al throughput per il volume di richieste previsto.
PerchÃ© eseguire LanguageTool su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .