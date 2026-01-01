Distribuisci pgBackWeb con installazione in un click.
Interfaccia web open-source per la pianificazione e il monitoraggio dei backup PostgreSQL su piÃ¹ database e destinazioni di archiviazione.
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Cosa puoi costruire con pgBackWeb
pgBackWeb Ã¨ un gestore di backup PostgreSQL open-source con un'interfaccia web per la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei job di backup su piÃ¹ database e destinazioni di archiviazione. A differenza degli strumenti a riga di comando che richiedono conoscenze di scripting shell, pgBackWeb ti consente di configurare pianificazioni, politiche di conservazione e destinazioni di archiviazione interamente tramite un browser.
L'auto-hosting di pgBackWeb sul tuo VPS mantiene la tua configurazione di backup e le credenziali del database sotto il tuo pieno controllo. Tutte le credenziali memorizzate sono crittografate utilizzando una chiave che fornisci, e i backup finiscono nell'archiviazione di tua proprietÃ â€” che si tratti di disco locale o di storage oggetti compatibile con S3 che configuri.
FunzionalitÃ principali di pgBackWeb
Supporto multi-database
Connetti e pianifica i backup per piÃ¹ database PostgreSQL da un'unica dashboard senza file di configurazione separati per database.
Archiviazione compatibile con S3
Invia gli archivi di backup a AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO o qualsiasi endpoint compatibile con S3, oltre all'archiviazione locale.
Lavori di backup programmati
Definisci pianificazioni di backup ricorrenti con politiche di conservazione configurabili per rimuovere automaticamente i vecchi archivi e controllare i costi di archiviazione.
Credenziali crittografate
Tutte le password dei database e le chiavi di accesso allo storage sono crittografate a riposo utilizzando una chiave privata che controlli â€” mai memorizzate in chiaro.
Tracciamento della cronologia dei backup
Ogni esecuzione di backup viene registrata con stato, durata e dimensione del file, cosÃ¬ sai immediatamente quando un lavoro fallisce.
PerchÃ© eseguire pgBackWeb su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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