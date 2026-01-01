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Interfaccia web open-source per la pianificazione e il monitoraggio dei backup PostgreSQL su piÃ¹ database e destinazioni di archiviazione.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con pgBackWeb

pgBackWeb Ã¨ un gestore di backup PostgreSQL open-source con un'interfaccia web per la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei job di backup su piÃ¹ database e destinazioni di archiviazione. A differenza degli strumenti a riga di comando che richiedono conoscenze di scripting shell, pgBackWeb ti consente di configurare pianificazioni, politiche di conservazione e destinazioni di archiviazione interamente tramite un browser.

L'auto-hosting di pgBackWeb sul tuo VPS mantiene la tua configurazione di backup e le credenziali del database sotto il tuo pieno controllo. Tutte le credenziali memorizzate sono crittografate utilizzando una chiave che fornisci, e i backup finiscono nell'archiviazione di tua proprietÃ  â€” che si tratti di disco locale o di storage oggetti compatibile con S3 che configuri.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di pgBackWeb

Supporto multi-database

Connetti e pianifica i backup per piÃ¹ database PostgreSQL da un'unica dashboard senza file di configurazione separati per database.

Archiviazione compatibile con S3

Invia gli archivi di backup a AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO o qualsiasi endpoint compatibile con S3, oltre all'archiviazione locale.

Lavori di backup programmati

Definisci pianificazioni di backup ricorrenti con politiche di conservazione configurabili per rimuovere automaticamente i vecchi archivi e controllare i costi di archiviazione.

Credenziali crittografate

Tutte le password dei database e le chiavi di accesso allo storage sono crittografate a riposo utilizzando una chiave privata che controlli â€” mai memorizzate in chiaro.

Tracciamento della cronologia dei backup

Ogni esecuzione di backup viene registrata con stato, durata e dimensione del file, cosÃ¬ sai immediatamente quando un lavoro fallisce.

PerchÃ© eseguire pgBackWeb su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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