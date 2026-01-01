pgBackWeb Ã¨ un gestore di backup PostgreSQL open-source con un'interfaccia web per la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei job di backup su piÃ¹ database e destinazioni di archiviazione. A differenza degli strumenti a riga di comando che richiedono conoscenze di scripting shell, pgBackWeb ti consente di configurare pianificazioni, politiche di conservazione e destinazioni di archiviazione interamente tramite un browser.

L'auto-hosting di pgBackWeb sul tuo VPS mantiene la tua configurazione di backup e le credenziali del database sotto il tuo pieno controllo. Tutte le credenziali memorizzate sono crittografate utilizzando una chiave che fornisci, e i backup finiscono nell'archiviazione di tua proprietÃ â€” che si tratti di disco locale o di storage oggetti compatibile con S3 che configuri.