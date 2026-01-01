Distribuisci Gotenberg con installazione in un click.
API Docker Stateless per convertire HTML, documenti Office e URL in PDF di alta qualitÃ .
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Cosa puoi costruire con Gotenberg
Gotenberg Ã¨ un'API HTTP stateless, orientata agli sviluppatori, per la generazione di PDF e la conversione di documenti. Basato su Chromium e LibreOffice, converte pagine HTML, Markdown, URL, documenti Word, fogli di calcolo Excel e altro ancora in PDF con una singola chiamata API â€” nessuna libreria client, nessuna dipendenza di installazione e nessuno stato da gestire tra le richieste.
L'auto-hosting di Gotenberg sul tuo VPS mantiene l'elaborazione dei documenti all'interno della tua infrastruttura, eliminando le tariffe SaaS per conversione, rimuovendo le preoccupazioni sulla privacy dei dati relative ai documenti sensibili e consentendo l'integrazione con servizi interni che le API esterne non possono raggiungere.
FunzionalitÃ principali di Gotenberg
Da HTML a PDF
Renderizza qualsiasi pagina HTML o URL in PDF utilizzando un motore Chromium completo, preservando font, CSS e contenuti renderizzati da JavaScript esattamente come visualizzato in un browser.
Conversione documenti Office
Converti file Word, Excel e PowerPoint in PDF tramite l'integrazione di LibreOffice, supportando l'intera gamma di formati Microsoft Office e OpenDocument.
Architettura senza stato
Ogni richiesta API Ã¨ completamente indipendente e senza stato della sessione, rendendo Gotenberg facilmente scalabile e sicuro da riavviare o sostituire senza perdita di dati.
Supporto Webhook
Delega le conversioni a lunga esecuzione a callback webhook asincroni, liberando la tua applicazione dal blocco mentre i documenti di grandi dimensioni vengono elaborati.
Metriche Prometheus
L'endpoint di metriche integrato offre visibilitÃ istantanea sui tassi di richiesta, sulle durate di conversione e sulle profonditÃ delle code per monitorare la tua pipeline di documenti.
PerchÃ© eseguire Gotenberg su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .