Distribuisci Inkscape con installazione in un clic.
Editor di grafica vettoriale gratuito e open-source accessibile da qualsiasi browser tramite un ambiente desktop ospitato nel cloud.
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Cosa puoi costruire con Inkscape
Inkscape Ã¨ il principale editor di grafica vettoriale open-source per la creazione di loghi, icone, illustrazioni e diagrammi tecnici in formato SVG. Questo template esegue l'applicazione desktop completa di Inkscape tramite KasmVNC, rendendola accessibile da qualsiasi browser moderno senza installare nulla localmente.
Ospitare Inkscape su un VPS ti offre uno spazio di lavoro di progettazione persistente che ti segue su tutti i dispositivi. Le tue estensioni personalizzate, le palette, i template e i file di progetto sono sempre disponibili, e l'ambiente Ã¨ protetto tramite HTTPS con autenticazione tramite password â€” non Ã¨ richiesta alcuna VPN o sincronizzazione desktop.
FunzionalitÃ principali di Inkscape
Desktop accessibile dal browser
L'applicazione completa di Inkscape viene eseguita nel tuo browser tramite KasmVNC, dandoti accesso al tuo spazio di lavoro di progettazione da qualsiasi dispositivo.
Modifica nativa SVG
Inkscape funziona direttamente con la geometria SVG, cosÃ¬ le opere d'arte si adattano a qualsiasi risoluzione senza perdita di qualitÃ â€” ideale per il web e la stampa.
Modifica Avanzata dei Nodi
Gli strumenti precisi per la manipolazione di curve di Bezier e nodi ti danno il pieno controllo sui tracciati per illustrazioni dettagliate e lavori con icone.
Estensioni e Scripting
Centinaia di estensioni integrate e della community consentono l'automazione, effetti personalizzati e integrazioni del flusso di lavoro direttamente all'interno di Inkscape.
Workspace persistente
I file di progetto, i caratteri, le tavolozze e le preferenze persistono tra le sessioni in un volume Docker nominato, sopravvivendo ai riavvii e agli aggiornamenti dei container.
PerchÃ© eseguire Inkscape su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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