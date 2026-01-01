Distribuisci Ralph con installazione in un click.
Piattaforma open source per la gestione degli asset IT e l'infrastruttura dei data center con un'API REST completa.
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Cosa puoi costruire con Ralph
Ralph Ã¨ un sistema open-source di gestione degli asset e CMDB (Configuration Management Database) creato da Allegro per la gestione dell'infrastruttura IT su larga scala. Copre l'intero ciclo di vita degli asset â€” dall'acquisto e assegnazione fino al ritiro â€” sia nei rack dei data center che negli ambienti di back-office, con visualizzazione integrata del data center per i layout dei rack e la pianificazione della capacitÃ energetica.
L'auto-hosting di Ralph sul tuo VPS offre al tuo team IT un'unica fonte di veritÃ per l'inventario hardware, le licenze software, i contratti e gli accordi di supporto senza costi di abbonamento per asset. Un'API REST completa rende Ralph semplice da integrare con i sistemi di ticketing, monitoraggio e approvvigionamento esistenti.
FunzionalitÃ principali di Ralph
Tracciamento del ciclo di vita degli asset
Traccia ogni risorsa dall'ordine di acquisto all'assegnazione, manutenzione e dismissione, con cronologia completa e traccia di audit per la conformitÃ e la rendicontazione dei costi.
Visualizzazione data center
Mappa i layout fisici dei rack con posizionamento drag-and-drop, monitora il consumo energetico per rack e pianifica le espansioni di capacitÃ prima che l'hardware arrivi.
REST API
Un'API REST completa ti permette di integrare Ralph con sistemi di ticketing, piattaforme di monitoraggio e strumenti di approvvigionamento per automatizzare gli aggiornamenti dell'inventario ed eliminare l'inserimento duplicato dei dati.
Gestione delle licenze software
Tieni traccia delle licenze software, dei contratti e degli accordi di supporto insieme agli asset hardware, cosÃ¬ sai sempre cosa Ã¨ concesso in licenza, dove Ã¨ distribuito e quando sono previsti i rinnovi.
Flussi di lavoro personalizzati
Definisci stati di workflow flessibili per le fasi del ciclo di vita degli asset, in modo che i tuoi processi di approvvigionamento, operazioni e dismissione siano applicati in modo coerente in tutto il team.
PerchÃ© eseguire Ralph su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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