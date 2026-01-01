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Piattaforma Database-as-a-Service open-source self-hosted per automatizzare il provisioning e la gestione di cluster PostgreSQL.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Autobase

Autobase è un'alternativa open-source ai servizi di database gestiti in cloud come Amazon RDS e Google Cloud SQL, che offre il provisioning automatico di cluster PostgreSQL, la configurazione ad alta disponibilità e la gestione centralizzata tramite una console web intuitiva. Con oltre 4.000 stelle su GitHub, ti permette di effettuare il provisioning di cluster PostgreSQL pronti per la produzione con failover automatico, backup pianificati e recupero point-in-time senza dover padroneggiare manualmente complesse configurazioni HA.

L'auto-hosting di Autobase elimina i costi orari ricorrenti dei servizi di database cloud, mantenendo al contempo la tua infrastruttura di database e tutti i dati archiviati sotto il tuo completo controllo. Il DBDesk Studio integrato fornisce accesso SQL diretto ed esplorazione dello schema, e l'API REST consente una gestione programmatica completa, offrendoti la comodità di un database gestito sulla tua infrastruttura.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Autobase

Provisioning del cluster con un click

Implementa cluster PostgreSQL completamente configurati e ad alta disponibilità tramite la console web senza scrivere manualmente file di configurazione HA o playbook Ansible.

Failover automatico

Il failover integrato rileva i guasti primari e promuove automaticamente una replica, riducendo al minimo i tempi di inattività per i carichi di lavoro di produzione senza intervento manuale.

Studio SQL integrato

DBDesk Studio è fornito insieme alla console, offrendo la navigazione dello schema, l'esecuzione di query e l'esplorazione dei dati senza installare un client di database separato.

Backup e ripristino

Pianifica backup automatici e ripristina i cluster a qualsiasi punto nel tempo, proteggendo dalla perdita di dati dovuta a eliminazioni accidentali o errori dell'applicazione.

Automazione REST API

Ogni azione di gestione è disponibile tramite un'API REST, consentendo l'integrazione con pipeline CI/CD, strumenti Infrastructure-as-Code e script di automazione personalizzati.

Perché eseguire Autobase su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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