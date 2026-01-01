Distribuisci Autobase con installazione in 1 click.
Piattaforma Database-as-a-Service open-source self-hosted per automatizzare il provisioning e la gestione di cluster PostgreSQL.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Autobase
Autobase è un'alternativa open-source ai servizi di database gestiti in cloud come Amazon RDS e Google Cloud SQL, che offre il provisioning automatico di cluster PostgreSQL, la configurazione ad alta disponibilità e la gestione centralizzata tramite una console web intuitiva. Con oltre 4.000 stelle su GitHub, ti permette di effettuare il provisioning di cluster PostgreSQL pronti per la produzione con failover automatico, backup pianificati e recupero point-in-time senza dover padroneggiare manualmente complesse configurazioni HA.
L'auto-hosting di Autobase elimina i costi orari ricorrenti dei servizi di database cloud, mantenendo al contempo la tua infrastruttura di database e tutti i dati archiviati sotto il tuo completo controllo. Il DBDesk Studio integrato fornisce accesso SQL diretto ed esplorazione dello schema, e l'API REST consente una gestione programmatica completa, offrendoti la comodità di un database gestito sulla tua infrastruttura.
Funzionalità principali di Autobase
Provisioning del cluster con un click
Implementa cluster PostgreSQL completamente configurati e ad alta disponibilità tramite la console web senza scrivere manualmente file di configurazione HA o playbook Ansible.
Failover automatico
Il failover integrato rileva i guasti primari e promuove automaticamente una replica, riducendo al minimo i tempi di inattività per i carichi di lavoro di produzione senza intervento manuale.
Studio SQL integrato
DBDesk Studio è fornito insieme alla console, offrendo la navigazione dello schema, l'esecuzione di query e l'esplorazione dei dati senza installare un client di database separato.
Backup e ripristino
Pianifica backup automatici e ripristina i cluster a qualsiasi punto nel tempo, proteggendo dalla perdita di dati dovuta a eliminazioni accidentali o errori dell'applicazione.
Automazione REST API
Ogni azione di gestione è disponibile tramite un'API REST, consentendo l'integrazione con pipeline CI/CD, strumenti Infrastructure-as-Code e script di automazione personalizzati.
Perché eseguire Autobase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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