Distribuisci Svix con un'installazione in un click.
Servizio di consegna webhook open-source con tentativi automatici, firma dei messaggi e un portale per endpoint cliente integrabile.
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Cosa puoi costruire con Svix
Svix Ã¨ una piattaforma open source per la consegna di webhook, pronta per l'uso aziendale, che gestisce tutto ciÃ² che Ã¨ necessario per l'invio di webhook affidabili su larga scala. Gestisce i tentativi automatici con backoff esponenziale, il monitoraggio dello stato degli endpoint, la firma e la verifica dei messaggi e un registro di controllo completo di ogni tentativo di consegna â€” cosÃ¬ non devi costruire nessuna di queste infrastrutture da solo.
Un componente portale incorporabile consente ai clienti della tua applicazione di gestire autonomamente i loro endpoint webhook e le sottoscrizioni agli eventi. Costruito in Rust per le prestazioni, Svix funziona con PostgreSQL e Redis ed espone un'API REST con SDK ufficiali per tutti i principali linguaggi. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutti i dati dei webhook sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di Svix
Tentativi automatici
Le consegne webhook fallite vengono automaticamente ritentate con un backoff esponenziale, assicurando che i messaggi raggiungano la loro destinazione anche durante interruzioni temporanee.
Firma messaggio
Tutti i webhook in uscita sono firmati con HMAC-SHA256 o Ed25519, consentendo ai destinatari di verificare crittograficamente l'autenticitÃ di ogni messaggio.
Portale incorporabile
Fornisci un portale di gestione webhook pre-costruito che i tuoi clienti possono usare per registrare endpoint e iscriversi a eventi â€” nessuna UI personalizzata richiesta.
Registro di audit delle consegne
Ogni tentativo di consegna viene registrato con tutti i dettagli di richiesta e risposta, facilitando il debug dei fallimenti e la riproduzione degli eventi persi.
SDK multi lingua
Gli SDK client ufficiali per Python, TypeScript, Go, Java, Ruby e C# ti consentono di integrare Svix in qualsiasi backend in pochi minuti.
PerchÃ© eseguire Svix su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .