Distribuisci Downtify con un click.
Downloader di musica che scarica l'audio da YouTube utilizzando i link di Spotify, taggando automaticamente i file con metadati, copertina dell'album e testi.
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Cosa puoi costruire con Downtify
Downtify Ã¨ un'applicazione di download musicale self-hosted che collega i ricchi metadati di Spotify con la libreria audio di YouTube. Incolla qualsiasi link di Spotify â€” un singolo brano, un album o un'intera playlist â€” e Downtify recupera l'audio e arricchisce il file risultante con copertine degli album, informazioni sull'artista, numeri di traccia, testi e tag di genere automaticamente.
L'interfaccia web Ã¨ intenzionalmente minimale: invia un URL, ricevi un file audio completamente taggato. I file scaricati sono archiviati in un volume persistente, rendendo facile integrare la collezione con qualsiasi gestore di librerie multimediali. Le notifiche desktop ti avvisano quando i download di grandi dimensioni sono completati. L'auto-hosting ti dÃ il pieno controllo sulla tua libreria musicale senza dipendere dalla disponibilitÃ di streaming o dalle tariffe per stream.
FunzionalitÃ principali di Downtify
Download di link Spotify
Accetta URL di Spotify per singoli brani, album e playlist, quindi recupera automaticamente l'audio corrispondente da YouTube.
Etichettatura automatica dei metadati
Incorpora la copertina dell'album, i testi, i dettagli dell'artista, i numeri di traccia e i tag di genere in ogni file scaricato per un'organizzazione ordinata della libreria.
Supporto playlist in blocco
Scarica interi album e playlist in un'unica operazione, gestendo la coda e il monitoraggio dell'avanzamento in background.
Notifiche desktop
Ti avvisa quando i download sono completati cosÃ¬ puoi dedicarti ad altro lavoro mentre grandi lotti vengono elaborati.
Archiviazione persistente
Salva tutti i download su un volume dedicato che sopravvive ai riavvii del container e si integra con gli strumenti esterni della libreria multimediale.
PerchÃ© eseguire Downtify su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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