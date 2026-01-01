DumbPad Ã¨ un'applicazione blocco note deliberatamente minimale e self-hosted di DumbWare.io, costruita sull'idea che il testo condiviso rapidamente raramente necessita di account, database o della complessitÃ che deriva dalle suite di collaborazione complete. I blocchi note sono archiviati come semplici file su disco, rendendo i backup una copia di un singolo file e le migrazioni banali.

PiÃ¹ utenti possono modificare lo stesso blocco note in tempo reale, cercare tra i blocchi note con corrispondenza approssimativa e visualizzare in anteprima il markdown con avvisi, tabelle e blocchi di codice con evidenziazione della sintassi in stile GitHub. La protezione PIN opzionale di 4-10 cifre protegge l'accesso su server condivisi, mentre il supporto per le Progressive Web App ti consente di installare DumbPad su qualsiasi dispositivo per l'accesso offline. L'hosting autonomo su un VPS mantiene le tue note private, disponibili da ogni browser e libere da modifiche ai servizi di terze parti.