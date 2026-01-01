Distribuisci DumbPad con installazione in un click.
Semplicissimo blocco note condiviso auto-ospitato con collaborazione in tempo reale, anteprima Markdown, ricerca fuzzy e protezione PIN opzionale.
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Cosa puoi costruire con DumbPad
DumbPad Ã¨ un'applicazione blocco note deliberatamente minimale e self-hosted di DumbWare.io, costruita sull'idea che il testo condiviso rapidamente raramente necessita di account, database o della complessitÃ che deriva dalle suite di collaborazione complete. I blocchi note sono archiviati come semplici file su disco, rendendo i backup una copia di un singolo file e le migrazioni banali.
PiÃ¹ utenti possono modificare lo stesso blocco note in tempo reale, cercare tra i blocchi note con corrispondenza approssimativa e visualizzare in anteprima il markdown con avvisi, tabelle e blocchi di codice con evidenziazione della sintassi in stile GitHub. La protezione PIN opzionale di 4-10 cifre protegge l'accesso su server condivisi, mentre il supporto per le Progressive Web App ti consente di installare DumbPad su qualsiasi dispositivo per l'accesso offline. L'hosting autonomo su un VPS mantiene le tue note private, disponibili da ogni browser e libere da modifiche ai servizi di terze parti.
FunzionalitÃ principali di DumbPad
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ utenti possono modificare lo stesso blocco note contemporaneamente, con le modifiche sincronizzate su ogni browser connesso.
Markdown con anteprime
Renderizza blocchi di avviso in stile GitHub, tabelle estese, codice con evidenziazione della sintassi e dettagli a scomparsa direttamente all'interno dell'editor.
Ricerca fuzzy
Trova qualsiasi blocco note istantaneamente cercando sia tra i nomi dei file che nel contenuto completo dei file, con una ricerca fuzzy tollerante.
Protezione PIN opzionale
Imposta un PIN di 4-10 cifre per limitare l'accesso sui server condivisi senza imporre un sistema completo di gestione account o utenti.
Nessun database richiesto
I blocchi note vivono come semplici file su disco â€” i backup sono una copia di un singolo file e le migrazioni richiedono pochi secondi senza alcuno schema di cui preoccuparsi.
App web progressiva
Installa DumbPad su telefoni, tablet o desktop per un accesso offline senza aprire una nuova scheda del browser ogni volta.
PerchÃ© eseguire DumbPad su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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