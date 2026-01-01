Distribuisci SnappyMail con un click.
Client webmail leggero e auto-ospitato per accedere agli account email IMAP da qualsiasi browser, senza tracciamento o pubblicitÃ .
Scegli un piano VPS per SnappyMail
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SnappyMail
SnappyMail Ã¨ un client webmail moderno e leggero che ti permette di accedere a qualsiasi account email IMAP tramite un'interfaccia browser pulita. Ãˆ un fork mantenuto di RainLoop, ricostruito per le prestazioni â€” il payload JavaScript Ã¨ circa il 66% piÃ¹ piccolo dell'originale, il che significa tempi di caricamento piÃ¹ rapidi anche con connessioni lente. SnappyMail supporta piÃ¹ account IMAP, la crittografia PGP, i filtri email Sieve, la modalitÃ scura e la navigazione completa da tastiera.
L'auto-hosting di SnappyMail sul tuo VPS mette un client di posta privato basato su browser sulla tua infrastruttura senza telemetria di terze parti, senza pubblicitÃ e senza account richiesto da un servizio esterno. Le tue credenziali email sono archiviate solo sul tuo server e trasmesse solo tra il tuo VPS e il tuo provider di posta esistente.
FunzionalitÃ principali di SnappyMail
PiÃ¹ account IMAP
Connettiti e passa tra qualsiasi numero di account IMAP da una singola sessione SnappyMail, inclusi Gmail, Outlook, Fastmail o server di posta auto-ospitati.
Crittografia PGP
Componi e leggi messaggi crittografati PGP direttamente nel browser senza installare un'estensione client di posta o gestire le chiavi al di fuori dell'interfaccia.
Editor di filtri Sieve
Scrivi e gestisci regole di filtro email Sieve lato server direttamente in SnappyMail, automatizzando l'ordinamento delle cartelle e la gestione dei messaggi senza regole lato client.
Nessun tracciamento o pubblicitÃ
SnappyMail non contiene analytics, nessun pulsante social e nessuno script di terze parti â€” il contenuto delle email e i metadati rimangono interamente all'interno della tua infrastruttura.
ModalitÃ Scura e Temi
La modalitÃ scura integrata e le molteplici opzioni di tema consentono agli utenti di personalizzare l'interfaccia senza estensioni del browser o override CSS personalizzati.
PerchÃ© eseguire SnappyMail su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .