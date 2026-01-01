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Sistema di gestione open-source delle stazioni di ricarica OCPP 2.0.1 per operatori di reti di veicoli elettrici.
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Cosa puoi costruire con CitrineOS
CitrineOS è un sistema di gestione delle stazioni di ricarica (CSMS) open-source di LF Energy, costruito attorno al protocollo OCPP 2.0.1, con supporto retroattivo per OCPP 1.6. Il server instrada i messaggi WebSocket dai caricabatterie EV, persiste transazioni e configurazione in PostgreSQL con PostGIS, ed espone API REST e GraphQL tramite un livello Hasura per le integrazioni degli operatori.
L'auto-hosting di CitrineOS sul tuo VPS mantiene la telemetria della stazione, le autorizzazioni dei conducenti e la cronologia delle transazioni sotto il tuo controllo invece che in un cloud di terze parti. La console GraphQL di Hasura ti consente di interrogare e gestire i dati delle stazioni di ricarica direttamente nel browser, mentre le porte WebSocket OCPP rimangono aperte per la connessione dei caricabatterie.
Funzionalità principali di CitrineOS
OCPP 2.0.1 nativo
Implementa l'ultimo Open Charge Point Protocol con un core certificato e profili di sicurezza avanzati, più la retrocompatibilità per le stazioni OCPP 1.6.
Console dati GraphQL
Hasura genera automaticamente un'API GraphQL tipizzata e una console sullo schema CitrineOS, consentendo query in tempo reale su sessioni, valori del contatore e stato della stazione.
Router di messaggi modulare
Il sistema di moduli basato su decoratori instrada i messaggi OCPP tramite RabbitMQ, in modo che i moduli di autorizzazione, transazioni e reporting scalino indipendentemente dallo strato WebSocket.
Accesso ai dati GraphQL
Hasura genera automaticamente un'API GraphQL tipizzata sullo schema PostgreSQL di CitrineOS, esponendo sottoscrizioni in tempo reale per sessioni, valori del contatore e stato della stazione.
Archiviazione compatibile con S3
L'istanza MinIO integrata memorizza immagini firmware, log delle stazioni e bundle di certificati tramite l'API S3 standard, pronta per essere scambiata con AWS S3 o GCS in seguito.
Perché eseguire CitrineOS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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