LiteLLM è un gateway AI open-source che offre a ogni LLM la stessa API compatibile con OpenAI, così le tue applicazioni possono passare tra OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock e oltre 100 altri fornitori senza modifiche al codice. Gestisce il bilanciamento del carico, il failover automatico, la gestione delle chiavi API virtuali, il monitoraggio della spesa e la limitazione della velocità da un'unica interfaccia di amministrazione.

L'auto-hosting di LiteLLM mantiene le tue chiavi API e i dati di utilizzo all'interno della tua infrastruttura, elimina la limitazione e i limiti di velocità dei servizi proxy condivisi e offre al tuo team un piano di controllo centrale per tutto l'utilizzo degli LLM — essenziale per le organizzazioni che gestiscono i costi e la conformità dell'AI su larga scala.