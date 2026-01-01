Distribuisci LiteLLM con 1 click.
Gateway AI unificato che fornisce accesso API compatibile con OpenAI a oltre 100 LLMs da qualsiasi provider.
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Cosa puoi costruire con LiteLLM
LiteLLM è un gateway AI open-source che offre a ogni LLM la stessa API compatibile con OpenAI, così le tue applicazioni possono passare tra OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock e oltre 100 altri fornitori senza modifiche al codice. Gestisce il bilanciamento del carico, il failover automatico, la gestione delle chiavi API virtuali, il monitoraggio della spesa e la limitazione della velocità da un'unica interfaccia di amministrazione.
L'auto-hosting di LiteLLM mantiene le tue chiavi API e i dati di utilizzo all'interno della tua infrastruttura, elimina la limitazione e i limiti di velocità dei servizi proxy condivisi e offre al tuo team un piano di controllo centrale per tutto l'utilizzo degli LLM — essenziale per le organizzazioni che gestiscono i costi e la conformità dell'AI su larga scala.
Funzionalità principali di LiteLLM
Oltre 100 fornitori LLM
Accedi a OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock e decine di altri tramite un singolo endpoint API unificato.
Bilanciamento del carico e Failover
Distribuisci le richieste su più fornitori e passa automaticamente ai backup quando un fornitore non è disponibile.
Monitoraggio delle spese e Budget
Monitora i costi LLM in tempo reale e imposta limiti di budget per utente o per team per prevenire spese API incontrollate.
Gestione chiavi virtuali
Rilascia chiavi API virtuali con ambito definito a team e applicazioni con controlli di accesso granulari e tracciamento dell'utilizzo.
Advanced Routing
Instrada le richieste in base al costo, alla latenza o a regole personalizzate per utilizzare sempre il miglior modello per ogni tipo di richiesta.
Perché eseguire LiteLLM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.