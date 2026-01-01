Distribuisci Restreamer con 1 click.
Server di live streaming open source che acquisisce video da qualsiasi sorgente e li invia contemporaneamente a YouTube, Twitch e a endpoint RTMP personalizzati.
Scegli un piano VPS per Restreamer
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Restreamer
Restreamer è un server di live streaming open-source sviluppato da datarhei che offre funzionalità di streaming di livello aziendale tramite un'interfaccia web accessibile. Acquisisce video da webcam, telecamere IP e feed live, converte tra i protocolli RTMP, HLS, SRT e WebRTC e distribuisce contemporaneamente a più piattaforme — YouTube, Twitch, Facebook Live o qualsiasi destinazione RTMP personalizzata — da un'unica sorgente.
L'auto-hosting di Restreamer elimina i costi mensili dei servizi di multi-streaming commerciali e mantiene i feed video completamente al di fuori delle piattaforme di terze parti, il che è importante per trasmissioni riservate come formazione interna, eventi privati o annunci pre-lancio. La larghezza di banda VPS dedicata garantisce bitrate stabili e una qualità di streaming costante che gli ambienti di hosting condiviso non possono garantire.
Funzionalità principali di Restreamer
Streaming multi-piattaforma
Trasmetti una singola sorgente video a YouTube, Twitch, Facebook Live e a endpoint RTMP personalizzati contemporaneamente, senza eseguire più istanze di codificatore.
Conversione Protocollo
Accetta RTMP, SRT o altri formati di ingest e trasmetti HLS, WebRTC o RTMP in modo che qualsiasi dispositivo o piattaforma di visualizzazione possa ricevere il tuo stream.
Riconnessione Automatica
Gestisce le interruzioni di rete e della sorgente senza intervento manuale, mantenendo le trasmissioni attive anche in caso di guasti transitori.
Gestione basata sul web
Configura sorgenti, destinazioni e impostazioni di codifica tramite un'interfaccia browser senza conoscenze della riga di comando o una complessa configurazione di software di streaming.
Registrazione streaming
Archivia le trasmissioni in diretta direttamente su storage persistente per la riproduzione post-evento, la conservazione per conformità o il riutilizzo dei contenuti senza servizi aggiuntivi.
Perché eseguire Restreamer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.