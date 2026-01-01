Restreamer è un server di live streaming open-source sviluppato da datarhei che offre funzionalità di streaming di livello aziendale tramite un'interfaccia web accessibile. Acquisisce video da webcam, telecamere IP e feed live, converte tra i protocolli RTMP, HLS, SRT e WebRTC e distribuisce contemporaneamente a più piattaforme — YouTube, Twitch, Facebook Live o qualsiasi destinazione RTMP personalizzata — da un'unica sorgente.

L'auto-hosting di Restreamer elimina i costi mensili dei servizi di multi-streaming commerciali e mantiene i feed video completamente al di fuori delle piattaforme di terze parti, il che è importante per trasmissioni riservate come formazione interna, eventi privati o annunci pre-lancio. La larghezza di banda VPS dedicata garantisce bitrate stabili e una qualità di streaming costante che gli ambienti di hosting condiviso non possono garantire.