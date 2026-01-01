Distribuisci Trip con 1 click.
Tracciatore di mappe e pianificatore di viaggi minimalista e self-hosted per organizzare punti di interesse e itinerari di piÃ¹ giorni.
Scegli un piano VPS per Trip
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Trip
Trip Ã¨ un tracker di mappe minimalista self-hosted e un pianificatore di viaggi che ti permette di raccogliere punti di interesse su mappe interattive e trasformarli in itinerari strutturati di piÃ¹ giorni. Costruito attorno a un'interfaccia pulita e priva di distrazioni, si concentra sulle due attivitÃ che i viaggiatori ripetono effettivamente: segnare luoghi che vale la pena visitare e assemblarli in viaggi con date, note e allegati.
Eseguire Trip sul tuo VPS mantiene ogni POI, itinerario e link del compagno di viaggio all'interno dell'infrastruttura che controlli. Non ci sono telemetria, pubblicitÃ e nessun cloud di terze parti â€” le tue destinazioni e i tuoi piani di viaggio non lasciano mai il tuo server, mentre l'integrazione OIDC ti permette di connettere Trip a una configurazione di single sign-on esistente quando lo desideri.
FunzionalitÃ principali di Trip
Mappe POI interattive
Trascina, categorizza e filtra i punti di interesse su riquadri di mappa personalizzabili, realizzati con Leaflet, per un'esplorazione rapida e ottimizzata per i dispositivi mobili.
Itinerari di piÃ¹ giorni
Raggruppa i POI in itinerari giornalieri con note, costi e allegati, in modo che l'intero piano sia in un unico posto.
Collaborazione di viaggio
Condividi i viaggi con i tuoi compagni di viaggio cosÃ¬ che tutti vedano lo stesso itinerario e gli aggiornamenti senza dover destreggiarsi tra conversazioni o fogli di calcolo.
OIDC accesso singolo
L'accesso OpenID Connect opzionale ti consente di riutilizzare il tuo provider di identitÃ esistente invece di gestire un account Trip separato.
Privacy per definizione
Nessuna telemetria, tracciamento o pubblicitÃ â€” ogni luogo, foto e viaggio rimane sul tuo VPS sotto il tuo controllo diretto.
SQLite leggero
Contenitore singolo supportato da SQLite con un singolo volume di archiviazione, rendendo i backup e le migrazioni una semplice copia di file.
PerchÃ© eseguire Trip su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .