Trip Ã¨ un tracker di mappe minimalista self-hosted e un pianificatore di viaggi che ti permette di raccogliere punti di interesse su mappe interattive e trasformarli in itinerari strutturati di piÃ¹ giorni. Costruito attorno a un'interfaccia pulita e priva di distrazioni, si concentra sulle due attivitÃ che i viaggiatori ripetono effettivamente: segnare luoghi che vale la pena visitare e assemblarli in viaggi con date, note e allegati.

Eseguire Trip sul tuo VPS mantiene ogni POI, itinerario e link del compagno di viaggio all'interno dell'infrastruttura che controlli. Non ci sono telemetria, pubblicitÃ e nessun cloud di terze parti â€” le tue destinazioni e i tuoi piani di viaggio non lasciano mai il tuo server, mentre l'integrazione OIDC ti permette di connettere Trip a una configurazione di single sign-on esistente quando lo desideri.