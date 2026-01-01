Distribuisci Wealthfolio con installazione in un click.
Tracker di investimenti personali open-source per portafogli, patrimonio netto e analisi delle performance finanziarie.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Wealthfolio
Wealthfolio Ã¨ un tracker di investimenti open-source e attento alla privacy che consolida le partecipazioni di piÃ¹ broker e banche in un'unica dashboard. Traccia le performance del portafoglio, il patrimonio netto, i dividendi e i redditi, e confronta i tuoi rendimenti con indici come l'S&P 500 â€” il tutto senza inviare i tuoi dati finanziari a un cloud di terze parti.
L'auto-hosting di Wealthfolio sul tuo VPS ti dÃ il controllo completo dei tuoi registri finanziari. L'applicazione memorizza tutto in un database SQLite locale, rendendo i backup semplici ed eliminando i costi di abbonamento. Con il supporto per le importazioni CSV, le simulazioni Monte Carlo per la pianificazione della pensione e le raccomandazioni integrate per il ribilanciamento del portafoglio, copre l'intero spettro della gestione degli investimenti personali.
FunzionalitÃ principali di Wealthfolio
Consolidamento multi-broker
Aggrega le partecipazioni da piÃ¹ broker e conti bancari in un'unica dashboard unificata, con supporto per l'importazione CSV per una facile integrazione.
Analisi delle prestazioni del portfolio
Confronta le prestazioni dell'account rispetto ai principali indici come l'S&P 500 e monitora i rendimenti ponderati nel tempo per tutta la tua cronologia degli investimenti.
Monitoraggio del patrimonio netto
Monitora tutte le attivitÃ e passivitÃ insieme per ottenere un quadro accurato e aggiornato della tua posizione finanziaria totale nel tempo.
Monitoraggio dei dividendi e del reddito
Traccia automaticamente i pagamenti di dividendi e i redditi da interessi su tutte le partecipazioni, offrendoti una visione chiara dei tuoi flussi di reddito passivo.
Strumenti di pianificazione pensionistica
Esegui simulazioni Monte Carlo e proiezioni FIRE per mettere alla prova la tua strategia di risparmio e stimare quando potrai raggiungere l'indipendenza finanziaria.
Ribilanciamento del Portfolio
Imposta le percentuali di allocazione degli asset obiettivo e ricevi raccomandazioni di ribilanciamento che mantengono il tuo portafoglio allineato alla tua strategia di investimento.
PerchÃ© eseguire Wealthfolio su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .