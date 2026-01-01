Distribuisci Radicale con 1 clic.
Server CalDAV e CardDAV leggero e auto-ospitato per la sincronizzazione di calendari e contatti su tutti i tuoi dispositivi.
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Cosa puoi costruire con Radicale
Radicale Ã¨ un server CalDAV (calendario) e CardDAV (contatti) piccolo, semplice e senza problemi, scritto in Python. Utilizza i protocolli standard che ogni sistema operativo moderno supporta nativamente â€” iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE â€” cosÃ¬ calendari e contatti si sincronizzano sui tuoi dispositivi senza installare app personalizzate o estensioni del browser.
L'auto-hosting di Radicale sul tuo VPS mantiene ogni evento, indirizzo e calendario condiviso su un'infrastruttura che controlli tu, anzichÃ© affidarli a un SaaS di calendario. Il server memorizza le collezioni come semplici file su disco, non richiede alcun database e funziona comodamente insieme ad altre app grazie al suo ridotto ingombro Python.
FunzionalitÃ principali di Radicale
Standard CalDAV e CardDAV
Sincronizzazione nativa con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME e KDE senza client di terze parti â€” ogni sistema operativo moderno supporta i protocolli in modo nativo.
Archiviazione basata su file
Calendari e contatti risiedono come semplici file iCalendar e vCard su disco â€” facili da eseguire il backup, gestire le versioni o migrare senza dump di database.
Multiutente con condivisione
Ogni utente autenticato ottiene le proprie collezioni, con regole di condivisione opzionali per calendari familiari o di team condivisi.
Minimo ingombro di risorse
Il server Pure-Python senza database si avvia in pochi secondi e utilizza decine di megabyte di memoria â€” perfetto per i piani VPS piÃ¹ piccoli.
Interfaccia di amministrazione Web
L'interfaccia utente del browser integrata permette agli utenti di sfogliare le collezioni, copiare gli URL CalDAV/CardDAV per la configurazione del client e verificare che tutto funzioni.
Compatibile con reverse proxy
Progettato per essere posizionato dietro nginx, Apache o Traefik con terminazione HTTPS a monte, in modo che il deployment sia semplice e sicuro.
PerchÃ© eseguire Radicale su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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