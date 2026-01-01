Distribuisci Grist con installazione in un click.
Ibrido foglio di calcolo-database open source come alternativa auto-ospitata ad Airtable.
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Cosa puoi costruire con Grist
Grist è un foglio di calcolo relazionale open source che combina la familiarità dei fogli di calcolo con la potenza dei database. I team lo usano per organizzare i dati, creare viste personalizzate, dashboard e progettare applicazioni interattive senza scrivere codice, rendendolo un'alternativa versatile e self-hosted ad Airtable.
Con formule Python, controlli di accesso granulari, un'API REST e widget personalizzati, Grist consente sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici di creare applicazioni dati sofisticate. Questo template include PostgreSQL per l'archiviazione affidabile dei dati, Redis per il caching delle prestazioni e il routing HTTPS di Traefik per un accesso sicuro al team.
Funzionalità principali di Grist
Modello di dati relazionale
Collega tabelle con riferimenti e ricerche come un database, mantenendo la familiare esperienza di modifica di un foglio di calcolo.
Formule Python
Usa Python per calcoli e trasformazioni di dati invece dei linguaggi di formula limitati dei fogli di calcolo.
Viste personalizzate e Layout
Crea visualizzazioni a schede, grafici, calendari e layout di widget personalizzati per visualizzare e interagire con i tuoi dati in qualsiasi modo.
Controlli di accesso granulari
Imposta le autorizzazioni a livello di documento, tabella, colonna e riga per un controllo preciso sulla collaborazione del team e sulla visibilità dei dati.
Integrazione REST API
L'accesso API completo consente la lettura, la scrittura e l'automazione delle operazioni sui dati per un'integrazione perfetta con strumenti esterni.
Perché eseguire Grist su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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