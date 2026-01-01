Grist è un foglio di calcolo relazionale open source che combina la familiarità dei fogli di calcolo con la potenza dei database. I team lo usano per organizzare i dati, creare viste personalizzate, dashboard e progettare applicazioni interattive senza scrivere codice, rendendolo un'alternativa versatile e self-hosted ad Airtable.

Con formule Python, controlli di accesso granulari, un'API REST e widget personalizzati, Grist consente sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici di creare applicazioni dati sofisticate. Questo template include PostgreSQL per l'archiviazione affidabile dei dati, Redis per il caching delle prestazioni e il routing HTTPS di Traefik per un accesso sicuro al team.