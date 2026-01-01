Installa Homebridge con installazione in un click.
Ponte HomeKit leggero che collega dispositivi smart home non Apple a Siri e all'app Apple Home tramite plugin.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Homebridge
Homebridge Ã¨ un server Node.js leggero che emula l'API HomeKit di iOS, consentendo il controllo tramite Siri e l'integrazione con l'app Casa per migliaia di dispositivi che non supportano nativamente l'ecosistema Apple. Con oltre 2.000 plugin sviluppati dalla community, collega luci smart, termostati, telecamere e sistemi di sicurezza di marchi come Ring, Nest, TP-Link e Tuya in un'esperienza HomeKit unificata.
Eseguire Homebridge su un VPS garantisce disponibilitÃ 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le tue automazioni HomeKit indipendentemente dalle condizioni di alimentazione locale o di rete, con configurazione persistente dei plugin e accesso remoto affidabile da qualsiasi parte del mondo.
FunzionalitÃ principali di Homebridge
Oltre 2.000 plugin per dispositivi
I plugin della community coprono praticamente ogni marchio e protocollo di casa intelligente, permettendoti di aggiungere qualsiasi dispositivo a HomeKit senza sostituire l'hardware.
Configurazione Web UI
Homebridge Config UI X fornisce un'interfaccia basata su browser per l'installazione di plugin, la gestione dei dispositivi e la visualizzazione dei log senza accesso alla riga di comando.
ModalitÃ bridge secondario
Isola i plugin in bridge figli separati per evitare che un plugin malfunzionante faccia crollare l'intera configurazione di HomeKit.
Aggiornamenti automatici dei Plugin
Scopri, installa e aggiorna i plugin direttamente dall'interfaccia web per mantenere aggiornate le integrazioni dei dispositivi senza sessioni SSH manuali.
Backup e Ripristino
La funzionalitÃ di backup integrata protegge le configurazioni dei tuoi plugin e i dati di abbinamento di HomeKit dalla perdita accidentale.
PerchÃ© eseguire Homebridge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .