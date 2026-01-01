Fino al 69% di sconto per Tandoor Recipes

Gestore di ricette self-hosted con pianificazione dei pasti, liste della spesa e organizzazione di ricettari.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
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Popolare
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KVM 2
21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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4 vCPU Core
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200 GB spazio su disco NVMe
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KVM 8
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21,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Tandoor Recipes

Tandoor Recipes Ã¨ una piattaforma di gestione ricette open source ricca di funzionalitÃ  per organizzare la tua vita culinaria. Importa ricette da qualsiasi sito web, pianifica i pasti settimanali, genera liste della spesa e condividi ricettari con la famiglia â€” tutto da un'interfaccia web pulita accessibile su qualsiasi dispositivo. Costruito dalla community di self-hosting, mette la tua raccolta di ricette sotto il tuo controllo senza pubblicitÃ , abbonamenti o raccolta di dati.

Il self-hosting di Tandoor sul tuo VPS mantiene tutte le tue ricette, i piani alimentari e le liste della spesa private e accessibili da qualsiasi luogo. Questa implementazione include PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile e l'integrazione HTTPS di Traefik. Il primo utente che si registra diventa l'amministratore â€” disabilita le registrazioni pubbliche dopo aver creato il tuo account.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Tandoor Recipes

Importazione ricette

Importa ricette da qualsiasi sito web con l'analisi automatica di ingredienti, istruzioni e informazioni nutrizionali.

Pianificazione dei pasti

Pianifica i pasti per la settimana con un calendario drag-and-drop e genera automaticamente liste della spesa dalle ricette pianificate.

Liste della spesa

Crea e condividi liste della spesa che combinano ingredienti da piÃ¹ ricette con l'unione automatica delle quantitÃ .

Organizzazione del ricettario

Organizza le ricette in ricettari, taggale con parole chiave e cerca istantaneamente in tutta la tua collezione.

Condivisione multi-utente

Condividi gli spazi delle ricette con i membri della famiglia, ognuno con i propri piani pasto e liste della spesa.

Monitoraggio nutrizionale

Monitora calorie e macro per ricetta con dati nutrizionali da ricette importate o inserimento manuale.

PerchÃ© eseguire Tandoor Recipes su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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