Gestore di ricette self-hosted con pianificazione dei pasti, liste della spesa e organizzazione di ricettari.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Tandoor Recipes
Tandoor Recipes Ã¨ una piattaforma di gestione ricette open source ricca di funzionalitÃ per organizzare la tua vita culinaria. Importa ricette da qualsiasi sito web, pianifica i pasti settimanali, genera liste della spesa e condividi ricettari con la famiglia â€” tutto da un'interfaccia web pulita accessibile su qualsiasi dispositivo. Costruito dalla community di self-hosting, mette la tua raccolta di ricette sotto il tuo controllo senza pubblicitÃ , abbonamenti o raccolta di dati.
Il self-hosting di Tandoor sul tuo VPS mantiene tutte le tue ricette, i piani alimentari e le liste della spesa private e accessibili da qualsiasi luogo. Questa implementazione include PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile e l'integrazione HTTPS di Traefik. Il primo utente che si registra diventa l'amministratore â€” disabilita le registrazioni pubbliche dopo aver creato il tuo account.
FunzionalitÃ principali di Tandoor Recipes
Importazione ricette
Importa ricette da qualsiasi sito web con l'analisi automatica di ingredienti, istruzioni e informazioni nutrizionali.
Pianificazione dei pasti
Pianifica i pasti per la settimana con un calendario drag-and-drop e genera automaticamente liste della spesa dalle ricette pianificate.
Liste della spesa
Crea e condividi liste della spesa che combinano ingredienti da piÃ¹ ricette con l'unione automatica delle quantitÃ .
Organizzazione del ricettario
Organizza le ricette in ricettari, taggale con parole chiave e cerca istantaneamente in tutta la tua collezione.
Condivisione multi-utente
Condividi gli spazi delle ricette con i membri della famiglia, ognuno con i propri piani pasto e liste della spesa.
Monitoraggio nutrizionale
Monitora calorie e macro per ricetta con dati nutrizionali da ricette importate o inserimento manuale.
PerchÃ© eseguire Tandoor Recipes su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .