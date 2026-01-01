Distribuisci Universal Media Server con installazione in un clic.
Server multimediale open-source compatibile con DLNA per lo streaming di video, musica e foto su qualsiasi TV, console o lettore compatibile.
Scegli un piano VPS per Universal Media Server
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Universal Media Server
Universal Media Server Ã¨ un server multimediale open source, compatibile con DLNA, che trasmette video, musica e foto a qualsiasi dispositivo di riproduzione compatibile, inclusi smart TV, console di gioco, lettori Blu-ray e app mobili. Gestisce la transcodifica al volo per i formati non supportati dal dispositivo di destinazione, utilizzando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth e VLC come backend di elaborazione.
Un'interfaccia web integrata ti permette di configurare cartelle multimediali, profili di transcodifica e impostazioni dei dispositivi connessi da qualsiasi browser. Non Ã¨ richiesto alcun database esterno: Universal Media Server memorizza la sua configurazione localmente e crea automaticamente cache di metadati. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutto il traffico multimediale sotto il tuo controllo.
FunzionalitÃ principali di Universal Media Server
Streaming DLNA e UPnP
Trasmette video, audio e immagini a qualsiasi dispositivo compatibile con DLNA o UPnP â€” smart TV, console, lettori Blu-ray e app mobili.
Transcoding al volo
Converte automaticamente i media in un formato supportato dal dispositivo di destinazione utilizzando FFmpeg, MEncoder, VLC e altri transcodificatori inclusi.
Interfaccia di gestione web
Configura le cartelle multimediali, i profili dei dispositivi e le impostazioni di transcodifica da un'interfaccia di amministrazione basata su browser senza accesso da riga di comando.
Ampio supporto formati
Gestisce praticamente ogni formato video e audio, inclusi MKV, AVI, MP4, FLAC e altro ancora, con rilevamento automatico dei codec per dispositivo.
Nessun Database Richiesto
Le cache di configurazione e metadati sono archiviate come file locali â€” nessun servizio di database separato Ã¨ necessario per eseguire il server.
PerchÃ© eseguire Universal Media Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .