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Server multimediale open-source compatibile con DLNA per lo streaming di video, musica e foto su qualsiasi TV, console o lettore compatibile.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Universal Media Server

Universal Media Server Ã¨ un server multimediale open source, compatibile con DLNA, che trasmette video, musica e foto a qualsiasi dispositivo di riproduzione compatibile, inclusi smart TV, console di gioco, lettori Blu-ray e app mobili. Gestisce la transcodifica al volo per i formati non supportati dal dispositivo di destinazione, utilizzando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth e VLC come backend di elaborazione.

Un'interfaccia web integrata ti permette di configurare cartelle multimediali, profili di transcodifica e impostazioni dei dispositivi connessi da qualsiasi browser. Non Ã¨ richiesto alcun database esterno: Universal Media Server memorizza la sua configurazione localmente e crea automaticamente cache di metadati. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutto il traffico multimediale sotto il tuo controllo.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Universal Media Server

Streaming DLNA e UPnP

Trasmette video, audio e immagini a qualsiasi dispositivo compatibile con DLNA o UPnP â€” smart TV, console, lettori Blu-ray e app mobili.

Transcoding al volo

Converte automaticamente i media in un formato supportato dal dispositivo di destinazione utilizzando FFmpeg, MEncoder, VLC e altri transcodificatori inclusi.

Interfaccia di gestione web

Configura le cartelle multimediali, i profili dei dispositivi e le impostazioni di transcodifica da un'interfaccia di amministrazione basata su browser senza accesso da riga di comando.

Ampio supporto formati

Gestisce praticamente ogni formato video e audio, inclusi MKV, AVI, MP4, FLAC e altro ancora, con rilevamento automatico dei codec per dispositivo.

Nessun Database Richiesto

Le cache di configurazione e metadati sono archiviate come file locali â€” nessun servizio di database separato Ã¨ necessario per eseguire il server.

PerchÃ© eseguire Universal Media Server su Hostinger

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Posizione del server consigliata:

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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