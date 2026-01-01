Distribuisci Imaginary con installazione a un click.
Microservizio HTTP veloce e scalabile per l'elaborazione di immagini ad alte prestazioni basato su libvips.
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Cosa puoi costruire con Imaginary
Imaginary Ã¨ un microservizio HTTP open-source scritto in Go che esegue operazioni di elaborazione immagini ad alte prestazioni come ridimensionamento, ritaglio, rotazione, filigrana, conversione di formato e ritaglio intelligente. Basato su libvips, elabora le immagini molte volte piÃ¹ velocemente di ImageMagick o GraphicsMagick, utilizzando molta meno memoria.
L'auto-hosting di Imaginary sul tuo VPS ti offre un servizio di elaborazione immagini privato e a bassa latenza per i tuoi siti web, app mobili e pipeline, senza costi per richiesta e senza esposizione di dati a terzi. Ãˆ pronto per l'integrazione tramite una semplice API HTTP e supporta l'autorizzazione tramite chiave API, la firma URL, la limitazione della velocitÃ (throttling) e CORS per un'esposizione pubblica sicura.
FunzionalitÃ principali di Imaginary
Prestazioni di libvips
Elabora immagini JPEG, PNG, WEBP, HEIF e TIFF fino a 8 volte piÃ¹ velocemente di ImageMagick con un basso consumo di memoria.
Operazioni avanzate sulle immagini
Ridimensiona, ritaglia, ritaglio intelligente, ruota, ingrandisci, applica filigrana, sfoca e converti i formati tramite un singolo endpoint HTTP per operazione.
Trasformazioni della pipeline
Concatenare piÃ¹ trasformazioni di immagini indipendenti in una singola richiesta HTTP per renderizzare derivati senza ulteriori round trip.
Chiave API e firma URL
Proteggi il servizio con l'autorizzazione tramite chiave API e le firme URL HMAC per prevenire abusi quando esposto a client pubblici.
Limitazione della concorrenza
Il limitatore HTTP integrato limita le richieste concorrenti al secondo per mantenere il servizio reattivo sotto traffico intenso.
Fonti URL remote
Recupera ed elabora immagini direttamente da sorgenti HTTP remote o da una directory locale montata utilizzando parametri di query.
PerchÃ© eseguire Imaginary su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .