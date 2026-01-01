Distribuisci AstrBot con installazione in 1 click.
Framework chatbot AI multipiattaforma open-source che collega modelli linguistici di grandi dimensioni alle tue app di messaggistica preferite.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con AstrBot
AstrBot è una potente piattaforma chatbot open source che collega modelli linguistici di grandi dimensioni e popolari applicazioni di messaggistica tra cui Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Con oltre 25.000 stelle GitHub, fornisce un framework unificato per la creazione di esperienze AI conversazionali con supporto multimodale, basi di conoscenza, una sandbox per agenti per l'esecuzione sicura del codice e integrazione MCP (Model Context Protocol).
L'auto-hosting di AstrBot sul tuo VPS mantiene le tue chiavi API, la cronologia delle conversazioni e i dati della base di conoscenza completamente privati. Con più di 1.000 plugin della community installabili dal marketplace integrato e un'interfaccia utente basata sul web per la configurazione, ottieni un'infrastruttura chatbot AI di livello enterprise senza dipendere da servizi ospitati di terze parti.
Funzionalità principali di AstrBot
Messaggistica multipiattaforma
Collega una singola implementazione di AstrBot a Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e altro ancora contemporaneamente.
Mercato dei plugin
Installa da oltre 1.000 plugin della community con un click per estendere le funzionalità — strumenti di moderazione, scheduler, integrazioni e altro ancora.
Sandbox agente
Esegui codice in sicurezza all'interno di una sandbox isolata durante le conversazioni, abilitando potenti flussi di lavoro agentici senza esporre il sistema host.
Supporto della base di conoscenza
Collega basi di conoscenza personalizzate ai tuoi bot in modo che rispondano a domande basate sui tuoi documenti e dati, anziché su dati di addestramento generici.
Integrazione MCP
Il supporto del Protocollo di Contesto del Modello consente ad AstrBot di utilizzare strumenti esterni e fonti di dati, sbloccando comportamenti agentici avanzati oltre la semplice chat.
Perché eseguire AstrBot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.