wger Ã¨ un tracker di fitness e allenamento open-source che combina un database completo di esercizi, una pianificazione strutturata degli allenamenti, il monitoraggio della nutrizione e il monitoraggio del peso corporeo in un'unica applicazione Django auto-ospitata. Include un catalogo curato dalla community di migliaia di esercizi con descrizioni, muscoli target e immagini dimostrative, e si abbina ad app mobili native per iOS e Android in modo che gli atleti possano registrare allenamenti e pasti dalla palestra.

L'auto-hosting di wger sul tuo VPS mantiene i dati di allenamento personali â€” allenamenti, misurazioni corporee, registri alimentari e grafici di progresso â€” sull'infrastruttura che controlli piuttosto che consegnati a un SaaS di fitness. La piattaforma supporta piÃ¹ utenti con account privati, accessi ospite opzionali per l'uso di prova e un'API REST completa per dashboard personalizzate o integrazioni di app di terze parti.