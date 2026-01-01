Distribuisci wger con installazione in un click.
Tracker di fitness e allenamento autogestito con database di esercizi, registrazione dell'alimentazione e monitoraggio del peso per atleti e allenatori.
Scegli un piano VPS per wger
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con wger
wger Ã¨ un tracker di fitness e allenamento open-source che combina un database completo di esercizi, una pianificazione strutturata degli allenamenti, il monitoraggio della nutrizione e il monitoraggio del peso corporeo in un'unica applicazione Django auto-ospitata. Include un catalogo curato dalla community di migliaia di esercizi con descrizioni, muscoli target e immagini dimostrative, e si abbina ad app mobili native per iOS e Android in modo che gli atleti possano registrare allenamenti e pasti dalla palestra.
L'auto-hosting di wger sul tuo VPS mantiene i dati di allenamento personali â€” allenamenti, misurazioni corporee, registri alimentari e grafici di progresso â€” sull'infrastruttura che controlli piuttosto che consegnati a un SaaS di fitness. La piattaforma supporta piÃ¹ utenti con account privati, accessi ospite opzionali per l'uso di prova e un'API REST completa per dashboard personalizzate o integrazioni di app di terze parti.
FunzionalitÃ principali di wger
Database esercizi
Migliaia di esercizi curati dalla comunitÃ con descrizioni, gruppi muscolari mirati e immagini dimostrative, sincronizzati dal catalogo wger.de originale.
Pianificazione dell'allenamento
Crea routine strutturate con serie, ripetizioni, pesi e periodi di riposo, quindi monitora i progressi sessione per sessione con i grafici.
Registrazione alimentare
Pianifica i pasti in base agli obiettivi di macro e calorie con un database alimentare ricercabile, registri dei pasti giornalieri e la generazione di liste della spesa.
Monitoraggio del peso corporeo
Registra il peso corporeo, le misurazioni e le foto dei progressi nel tempo con grafici di tendenza che evidenziano i cambiamenti a lungo termine.
App mobili native
App complementari gratuite per iOS e Android si connettono alla tua istanza self-hosted per la registrazione in palestra senza un browser.
Multi-utente con API
Account per utente con accessi ospite opzionali, piÃ¹ una API REST completa per dashboard personalizzate, integrazioni e strumenti di coaching.
PerchÃ© eseguire wger su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .