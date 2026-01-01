Distribuisci ConvertX con installazione in un click.
Servizio di conversione file self-hosted che supporta oltre 1000 formati per documenti, immagini, audio e video con completa privacy.
Scegli un piano VPS per ConvertX
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ConvertX
ConvertX è un convertitore di file online self-hosted che gestisce oltre un migliaio di formati di file diversi — documenti, immagini, audio, video e altro ancora — tramite una semplice interfaccia web. Poiché la conversione avviene interamente sul tuo server, i file sensibili non lasciano mai la tua infrastruttura e non ci sono limiti di dimensione per l'upload, nessuna filigrana e nessuna tariffa per conversione imposta da un servizio di terze parti.
L'auto-hosting di ConvertX è particolarmente prezioso per le aziende e le organizzazioni con requisiti di gestione dei dati che impediscono il caricamento di documenti proprietari su servizi cloud esterni. La pulizia automatica dei file con periodi di conservazione configurabili mantiene l'utilizzo dello storage gestibile, mentre l'autenticazione utente opzionale ti consente di controllare chi può utilizzare il servizio. Questa distribuzione fornisce un servizio di conversione completo con storage persistente pronto a gestire qualsiasi flusso di lavoro di formato.
Funzionalità principali di ConvertX
1000+ formati supportati
Converti praticamente qualsiasi combinazione di formati di documenti, immagini, audio e video senza installare software desktop.
Completa privacy dei file
I file vengono elaborati interamente sul tuo VPS — nulla viene caricato su servizi esterni o visto da terze parti.
Pulizia automatica
I periodi di conservazione configurabili eliminano automaticamente i file convertiti dopo un numero prestabilito di ore per gestire l'utilizzo dello spazio di archiviazione.
Autenticazione utente
Limitare l'accesso con autenticazione basata su account o aprire le conversioni agli utenti non autenticati per le distribuzioni del team interno.
Nessun limite di dimensione
Converti file multimediali di grandi dimensioni ed elaborazioni in blocco senza i limiti di caricamento imposti dai servizi di conversione online.
Perché eseguire ConvertX su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.