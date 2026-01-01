Distribuisci DOMjudge con 1 click.
Giudice automatico open source per gare di programmazione, utilizzato per competizioni in stile ICPC con invii, classifiche e gestione dei team.
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Cosa puoi costruire con DOMjudge
DOMjudge Ã¨ un sistema di giudizio automatico open-source collaudato per l'organizzazione di gare di programmazione in stile ICPC. Alimenta eventi ICPC regionali e finali mondiali, corsi di programmazione universitari e competizioni online, fornendo un'interfaccia web per i concorrenti per inviare soluzioni e per giudici e amministratori per gestire problemi, linguaggi, squadre e classifiche in tempo reale.
L'auto-hosting di DOMjudge sul tuo VPS proprio mantiene ogni invio, caso di test e risultato di giudizio su un'infrastruttura che controlli, senza costi per concorrente e senza limiti di caricamento imposti da un servizio ospitato. Il server Ã¨ completamente funzionale da solo per configurare gare, problemi e squadre, mentre il giudizio del linguaggio compilato Ã¨ eseguito da worker judgehost separati e sandboxed che puoi collegare in seguito.
FunzionalitÃ principali di DOMjudge
Giudizio stile ICPC
Implementa le regole utilizzate dall'ICPC International Collegiate Programming Contest, inclusi il tempo di penalitÃ , il congelamento della classifica e le categorie di verdetto come Risposta Errata, Limite di Tempo ed Errore di Esecuzione.
Tabelloni segnapunti in diretta
Le classifiche del pubblico e della giuria si aggiornano in tempo reale man mano che arrivano le candidature, con un congelamento configurabile verso la fine del concorso per finali drammatici.
Gestione del team e del concorso
Interfaccia web di amministrazione per la gestione di gare, squadre, utenti, affiliazioni, problemi, lingue e chiarimenti su piÃ¹ eventi paralleli.
Judgehosts in sandbox
I worker judgehost distribuibili separatamente compilano ed eseguono le sottomissioni in sandbox isolate basate su cgroup con rigorosi limiti di CPU, memoria e disco.
REST API e CLP
Un'API REST documentata piÃ¹ l'integrazione con la specifica dell'API Contest ti consente di connettere scoreboard esterni, strumenti di risoluzione e l'ecosistema di strumenti ICPC.
Supporto multi lingua
Fornito con supporto di valutazione per C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go e molte altre lingue, con configurazione completa di compilazione ed esecuzione per ogni lingua.
PerchÃ© eseguire DOMjudge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .