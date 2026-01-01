DOMjudge Ã¨ un sistema di giudizio automatico open-source collaudato per l'organizzazione di gare di programmazione in stile ICPC. Alimenta eventi ICPC regionali e finali mondiali, corsi di programmazione universitari e competizioni online, fornendo un'interfaccia web per i concorrenti per inviare soluzioni e per giudici e amministratori per gestire problemi, linguaggi, squadre e classifiche in tempo reale.

L'auto-hosting di DOMjudge sul tuo VPS proprio mantiene ogni invio, caso di test e risultato di giudizio su un'infrastruttura che controlli, senza costi per concorrente e senza limiti di caricamento imposti da un servizio ospitato. Il server Ã¨ completamente funzionale da solo per configurare gare, problemi e squadre, mentre il giudizio del linguaggio compilato Ã¨ eseguito da worker judgehost separati e sandboxed che puoi collegare in seguito.