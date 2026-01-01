Gogs (Go Git Service) Ã¨ un servizio Git self-hosted costruito per la semplicitÃ e l'uso minimo di risorse. Scritto in Go, fornisce gestione dei repository, tracciamento dei problemi, supporto wiki e organizzazione del team attraverso un'interfaccia web pulita, e funziona in modo efficiente anche su piccole istanze VPS.

L'auto-hosting di Gogs mantiene il tuo codice sorgente su un'infrastruttura di tua proprietÃ , senza costi per utente e senza dipendenza da piattaforme di hosting esterne. Questo deployment abbina Gogs a PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile e include il port forwarding SSH per i flussi di lavoro standard di push e pull di Git.