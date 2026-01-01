Distribuisci Gogs con installazione in un click.
Servizio Git auto-ospitato senza problemi scritto in Go â€” leggero, veloce e facile da eseguire su qualsiasi server.
Scegli un piano VPS per Gogs
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Gogs
Gogs (Go Git Service) Ã¨ un servizio Git self-hosted costruito per la semplicitÃ e l'uso minimo di risorse. Scritto in Go, fornisce gestione dei repository, tracciamento dei problemi, supporto wiki e organizzazione del team attraverso un'interfaccia web pulita, e funziona in modo efficiente anche su piccole istanze VPS.
L'auto-hosting di Gogs mantiene il tuo codice sorgente su un'infrastruttura di tua proprietÃ , senza costi per utente e senza dipendenza da piattaforme di hosting esterne. Questo deployment abbina Gogs a PostgreSQL per un'archiviazione dati affidabile e include il port forwarding SSH per i flussi di lavoro standard di push e pull di Git.
FunzionalitÃ principali di Gogs
Hosting di repository Git
Gestione completa del repository con navigazione dei rami, cronologia dei commit e flussi di lavoro per le richieste di merge in una semplice interfaccia web.
Tracciamento dei problemi
Il tracker di problemi integrato con etichette, milestone e assegnazione mantiene il lavoro di progetto organizzato insieme al codice.
Accesso Git SSH e HTTPS
Gli sviluppatori effettuano push e pull tramite SSH o HTTPS utilizzando client Git standard senza alcuna modifica al flusso di lavoro.
Utilizzo minimo delle risorse
Gogs funziona su hardware a basse specifiche, rendendolo una scelta pratica per l'hosting Git per piccoli server e laboratori domestici.
Integrazioni webhook
Il supporto Webhook attiva i sistemi CI/CD e i servizi esterni su eventi push per pipeline di build e deployment automatizzate.
PerchÃ© eseguire Gogs su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .