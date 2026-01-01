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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Deluge

Deluge Ã¨ un client BitTorrent leggero e ricco di funzionalitÃ , basato sulla libreria libtorrent, che offre tutte le funzionalitÃ  essenziali di gestione dei torrent attraverso un'interfaccia pulita basata su browser. Supporta la crittografia del protocollo, DHT, scambio di peer, routing proxy, controlli di velocitÃ  e un ecosistema di plugin â€” rendendolo una scelta affidabile sia per il download occasionale che per configurazioni avanzate di automazione multimediale.

L'implementazione di Deluge su un VPS fornisce larghezza di banda dedicata per il seeding e il download continui senza consumare la tua connessione internet domestica o i limiti di dati. L'ambiente sempre attivo mantiene rapporti sani sui tracker privati, si integra perfettamente con strumenti di automazione come Sonarr e Radarr e mantiene la tua attivitÃ  torrent isolata su un'infrastruttura dedicata con un indirizzo IP statico.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Deluge

Interfaccia basata su browser

Gestisci tutti i torrent da qualsiasi dispositivo tramite un'interfaccia web reattiva senza installare un client desktop o mantenere l'accesso diretto al server.

Integrazione dell'automazione dei media

Si integra nativamente con Sonarr, Radarr e Lidarr per il download automatico dei contenuti, la ridenominazione e l'organizzazione della libreria.

Crittografia del Protocollo

Cripta il traffico BitTorrent per ridurre la limitazione della larghezza di banda da parte dell'ISP e migliorare la privacy per tutte le attivitÃ  torrent sul server.

Plugin Sistema

Estendi le funzionalitÃ  con plugin per etichette, pianificazione, feed RSS, web seed e la gestione remota dei client.

Controlli granulari della velocitÃ 

Imposta limiti di upload/download globali e per singolo torrent con supporto per la pianificazione per gestire l'utilizzo della larghezza di banda durante il giorno.

PerchÃ© eseguire Deluge su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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