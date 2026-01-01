Distribuisci Deluge con un clic.
Client BitTorrent leggero con interfaccia web, supporto per plugin e integrazione perfetta per l'automazione dei media.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Deluge
Deluge Ã¨ un client BitTorrent leggero e ricco di funzionalitÃ , basato sulla libreria libtorrent, che offre tutte le funzionalitÃ essenziali di gestione dei torrent attraverso un'interfaccia pulita basata su browser. Supporta la crittografia del protocollo, DHT, scambio di peer, routing proxy, controlli di velocitÃ e un ecosistema di plugin â€” rendendolo una scelta affidabile sia per il download occasionale che per configurazioni avanzate di automazione multimediale.
L'implementazione di Deluge su un VPS fornisce larghezza di banda dedicata per il seeding e il download continui senza consumare la tua connessione internet domestica o i limiti di dati. L'ambiente sempre attivo mantiene rapporti sani sui tracker privati, si integra perfettamente con strumenti di automazione come Sonarr e Radarr e mantiene la tua attivitÃ torrent isolata su un'infrastruttura dedicata con un indirizzo IP statico.
FunzionalitÃ principali di Deluge
Interfaccia basata su browser
Gestisci tutti i torrent da qualsiasi dispositivo tramite un'interfaccia web reattiva senza installare un client desktop o mantenere l'accesso diretto al server.
Integrazione dell'automazione dei media
Si integra nativamente con Sonarr, Radarr e Lidarr per il download automatico dei contenuti, la ridenominazione e l'organizzazione della libreria.
Crittografia del Protocollo
Cripta il traffico BitTorrent per ridurre la limitazione della larghezza di banda da parte dell'ISP e migliorare la privacy per tutte le attivitÃ torrent sul server.
Plugin Sistema
Estendi le funzionalitÃ con plugin per etichette, pianificazione, feed RSS, web seed e la gestione remota dei client.
Controlli granulari della velocitÃ
Imposta limiti di upload/download globali e per singolo torrent con supporto per la pianificazione per gestire l'utilizzo della larghezza di banda durante il giorno.
PerchÃ© eseguire Deluge su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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