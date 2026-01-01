Distribuisci Jaeger con installazione in un click.
Piattaforma di tracciamento distribuito open source per il monitoraggio dei flussi di richieste e la diagnosi di problemi di performance nelle architetture a microservizi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Jaeger
Jaeger Ã¨ un progetto graduato CNCF per il tracciamento distribuito end-to-end, originariamente sviluppato presso Uber per monitorare migliaia di microservizi. Cattura come le richieste si propagano attraverso il tuo sistema â€” rivelando dipendenze dei servizi, analisi dei tempi, propagazione degli errori e colli di bottiglia di latenza che sono invisibili con la sola registrazione tradizionale. Questa implementazione supporta il protocollo OpenTelemetry (OTLP) pronto all'uso per la compatibilitÃ con le moderne librerie di strumentazione.
L'auto-hosting di Jaeger mantiene i dati di traccia â€” che spesso contengono identificatori utente, query di database e dettagli API interni â€” interamente sulla tua infrastruttura. Eviti i prezzi per traccia dei fornitori APM commerciali e mantieni il pieno controllo sulla conservazione e l'accesso, con costi prevedibili che scalano con il tuo VPS piuttosto che con il volume del tuo traffico.
FunzionalitÃ principali di Jaeger
Supporto OpenTelemetry
L'ingestione OTLP nativa significa che qualsiasi applicazione strumentata con gli SDK OpenTelemetry puÃ² inviare tracce a Jaeger senza esportatori personalizzati.
Grafico delle dipendenze del servizio
I grafici di servizio generati automaticamente mostrano le relazioni di chiamata e i volumi di richieste tra ogni servizio nella tua architettura.
Analisi Approfondita della Traccia
Cronologie di traccia dettagliate scompongono ogni span e operazione con durate, tag e log per individuare query lente ed errori.
Traccia confronto
Confronta le tracce prima e dopo un deployment per identificare rapidamente regressioni di performance o nuovi schemi di errore introdotti dalle modifiche al codice.
Campionamento adattivo
Controlla dinamicamente il volume di raccolta delle tracce per bilanciare la profonditÃ di osservabilitÃ rispetto ai costi di archiviazione e ingestione nei sistemi ad alto traffico.
PerchÃ© eseguire Jaeger su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .