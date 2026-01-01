CiviCRM è un CRM open source progettato specificamente per organizzazioni senza scopo di lucro, ONG, associazioni e organizzazioni civiche. A differenza dei CRM commerciali focalizzati sulle vendite, ogni modulo — contatti, contributi, iscrizioni, eventi, invii e gestione dei casi — è progettato attorno ai flussi di lavoro di addetti alla raccolta fondi, organizzatori e personale del programma che gestiscono i sostenitori piuttosto che i potenziali clienti.

L'auto-hosting di CiviCRM sul tuo VPS mantiene i registri dei donatori, la cronologia dei contributi e i dati dei membri sotto il tuo pieno controllo, senza costi per contatto, senza elaboratori di dati di terze parti e con la piena proprietà di ogni report e segmentazione che crei.