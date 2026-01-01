Distribuisci CiviCRM con 1 click.
Gestione delle relazioni con i sostenitori open source, progettata per organizzazioni senza scopo di lucro, gruppi di difesa e organizzazioni guidate dai membri.
Scegli un piano VPS per CiviCRM
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con CiviCRM
CiviCRM è un CRM open source progettato specificamente per organizzazioni senza scopo di lucro, ONG, associazioni e organizzazioni civiche. A differenza dei CRM commerciali focalizzati sulle vendite, ogni modulo — contatti, contributi, iscrizioni, eventi, invii e gestione dei casi — è progettato attorno ai flussi di lavoro di addetti alla raccolta fondi, organizzatori e personale del programma che gestiscono i sostenitori piuttosto che i potenziali clienti.
L'auto-hosting di CiviCRM sul tuo VPS mantiene i registri dei donatori, la cronologia dei contributi e i dati dei membri sotto il tuo pieno controllo, senza costi per contatto, senza elaboratori di dati di terze parti e con la piena proprietà di ogni report e segmentazione che crei.
Funzionalità principali di CiviCRM
Gestione contatti
Tieni traccia di contatti illimitati, nuclei familiari e organizzazioni con relazioni, tag e campi personalizzati adattati ai flussi di lavoro delle organizzazioni non profit.
Contributi e raccolta fondi
Accetta donazioni online, gestisci impegni di donazione, esegui programmi di donazione ricorrente e riconcilia i contributi con report finanziari integrati.
Gestione iscrizioni
Automatizza le iscrizioni, i rinnovi e i vantaggi a più livelli degli abbonamenti con tipi di abbonamento configurabili e promemoria del ciclo di vita.
Eventi e registrazione
Crea pagine evento, vendi biglietti, gestisci i partecipanti e traccia la cronologia delle partecipazioni insieme agli altri dati di ogni contatto.
Email e invio massivo
Segmenta il pubblico, invia email mirate e misura aperture, clic e rimbalzi senza pagare costi di invio per contatto.
Perché eseguire CiviCRM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.