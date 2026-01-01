Distribuisci Chibisafe con un click.
Archivio di file open source velocissimo per caricare, condividere e gestire file, foto e documenti con link condivisibili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Chibisafe
Chibisafe è un archivio di file self-hosted scritto in TypeScript che rende la condivisione dei file semplice. Carica qualsiasi cosa — foto, video, documenti, frammenti di codice — e ricevi un link condivisibile istantaneo. I caricamenti a blocchi garantiscono che i file di grandi dimensioni vengano trasferiti in modo affidabile anche su connessioni più lente, mentre una galleria a mosaico pulita ti permette di sfogliare i tuoi media visivamente.
A differenza dei servizi di condivisione file ospitati, l'auto-hosting di Chibisafe ti offre il pieno controllo su archiviazione, politiche di accesso e gestione degli utenti. Eseguilo in modalità pubblica per caricamenti aperti, in modalità account utente per utenti registrati o in modalità solo su invito per team privati — tutto configurabile dalla dashboard di amministrazione integrata senza toccare i file di configurazione.
Funzionalità principali di Chibisafe
Caricamenti di file a blocchi
Divide automaticamente i file di grandi dimensioni in blocchi per garantire trasferimenti affidabili anche su connessioni instabili, senza un limite pratico alle dimensioni dei file.
Album e gallerie
Organizza gli upload in album con link di galleria condivisibili per distribuire raccolte di foto o pacchetti di documenti in un unico URL.
Accorciatore di URL integrato
Accorcia qualsiasi URL esterno insieme all'hosting di file, consolidando tutte le tue esigenze di condivisione in un unico servizio auto-ospitato.
ShareX e Supporto iOS
La configurazione nativa di ShareX e una scorciatoia iOS ti permettono di caricare screenshot e file da desktop o mobile in pochi secondi.
Controllo degli accessi flessibile
Passa tra la modalità pubblica, account utente o solo su invito per controllare con precisione chi può caricare sulla tua istanza.
Perché eseguire Chibisafe su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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