Fino al 69% di sconto per Chibisafe

Distribuisci Chibisafe con un click.

Archivio di file open source velocissimo per caricare, condividere e gestire file, foto e documenti con link condivisibili.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49  € /mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci Chibisafe con un click.

Scegli un piano VPS per Chibisafe

69% di sconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 131,76 € (prezzo normale 431,76 €). Rinnova a 11,99 €/mese.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 191,76 € (prezzo normale 527,76 €). Rinnova a 14,99 €/mese.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 263,76 € (prezzo normale 863,76 €). Rinnova a 27,99 €/mese.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 527,76 € (prezzo normale 1.559,76 €). Rinnova a 49,99 €/mese.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 131,76 € (prezzo normale 431,76 €). Rinnova a 11,99 €/mese.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 191,76 € (prezzo normale 527,76 €). Rinnova a 14,99 €/mese.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 263,76 € (prezzo normale 863,76 €). Rinnova a 27,99 €/mese.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mese
Scegli il piano
Ottieni 24 mesi per 527,76 € (prezzo normale 1.559,76 €). Rinnova a 49,99 €/mese.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Chibisafe

Chibisafe è un archivio di file self-hosted scritto in TypeScript che rende la condivisione dei file semplice. Carica qualsiasi cosa — foto, video, documenti, frammenti di codice — e ricevi un link condivisibile istantaneo. I caricamenti a blocchi garantiscono che i file di grandi dimensioni vengano trasferiti in modo affidabile anche su connessioni più lente, mentre una galleria a mosaico pulita ti permette di sfogliare i tuoi media visivamente.

A differenza dei servizi di condivisione file ospitati, l'auto-hosting di Chibisafe ti offre il pieno controllo su archiviazione, politiche di accesso e gestione degli utenti. Eseguilo in modalità pubblica per caricamenti aperti, in modalità account utente per utenti registrati o in modalità solo su invito per team privati — tutto configurabile dalla dashboard di amministrazione integrata senza toccare i file di configurazione.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Chibisafe

Caricamenti di file a blocchi

Divide automaticamente i file di grandi dimensioni in blocchi per garantire trasferimenti affidabili anche su connessioni instabili, senza un limite pratico alle dimensioni dei file.

Album e gallerie

Organizza gli upload in album con link di galleria condivisibili per distribuire raccolte di foto o pacchetti di documenti in un unico URL.

Accorciatore di URL integrato

Accorcia qualsiasi URL esterno insieme all'hosting di file, consolidando tutte le tue esigenze di condivisione in un unico servizio auto-ospitato.

ShareX e Supporto iOS

La configurazione nativa di ShareX e una scorciatoia iOS ti permettono di caricare screenshot e file da desktop o mobile in pochi secondi.

Controllo degli accessi flessibile

Passa tra la modalità pubblica, account utente o solo su invito per controllare con precisione chi può caricare sulla tua istanza.

Perché eseguire Chibisafe su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

Immich

Immich

Immich è una soluzione self-hosted per la gestione di foto e video ad alte prestazioni

Seleziona
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Riproduci in streaming librerie musicali personali tramite un server API compatibile con Subsonic

Seleziona
AllTube

AllTube

Interfaccia web per scaricare video da YouTube e altri siti

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.