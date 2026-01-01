Distribuisci Erugo con installazione in un click.
Piattaforma di condivisione file auto-ospitata con link di condivisione intuitivi, protezione con password, controlli di scadenza e branding personalizzato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Erugo
Erugo Ã¨ una piattaforma di condivisione file self-hosted basata su Laravel e Vue.js che ti permette di inviare e ricevere file in modo sicuro senza fare affidamento sui servizi di cloud storage. Le condivisioni utilizzano URL user-friendly invece di token casuali, e ogni trasferimento puÃ² essere protetto con una password, limitato a un numero massimo di download, o impostato per scadere automaticamente dopo una data o una soglia di tempo.
A differenza dei servizi cloud basati su abbonamento, Erugo archivia tutti i file sul tuo VPS personale senza limiti di archiviazione imposti da un livello di prezzo. Una funzione di condivisione inversa permette agli ospiti di caricare file direttamente sul tuo server tramite un link di invito monouso, e il branding personalizzabile fa sÃ¬ che l'interfaccia si adatti alla tua organizzazione o al tuo dominio personale.
FunzionalitÃ principali di Erugo
Link di condivisione intuitivi
Le condivisioni utilizzano URL leggibili e memorizzabili invece di token casuali, rendendo i link piÃ¹ facili da comunicare verbalmente o per iscritto.
Controlli di password e scadenza
Proteggi qualsiasi condivisione con una password, imposta un numero massimo di download o programma la scadenza automatica in modo che i file non rimangano accessibili indefinitamente.
Inverti caricamenti condivisi
Genera un link di invito solo per il caricamento in modo che gli ospiti possano caricare file direttamente sul tuo server senza un account o accesso al pannello di amministrazione.
Notifiche email
Ricevi avvisi quando una condivisione viene scaricata o quando un ospite completa un caricamento di condivisione inversa, senza alcun controllo manuale richiesto.
Branding e temi personalizzati
Personalizza loghi, sfondi e temi colore in modo che l'interfaccia di condivisione file corrisponda alla tua organizzazione o al tuo brand personale.
PerchÃ© eseguire Erugo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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