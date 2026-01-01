Speaches Ã¨ un server audio compatibile con l'API OpenAI che porta il riconoscimento vocale all'avanguardia e la sintesi vocale (text-to-speech) alla tua infrastruttura. Basato su faster-whisper per la trascrizione e Kokoro/Piper per la sintesi vocale, espone gli stessi endpoint dell'API audio di OpenAI â€” quindi qualsiasi strumento, SDK o integrazione esistente che funziona con OpenAI funzionerÃ con Speaches immediatamente.

L'auto-hosting di Speaches significa che i tuoi dati audio non lasciano mai i tuoi server, non ci sono costi di trascrizione al minuto e mantieni il pieno controllo su quali modelli vengono eseguiti e come vengono allocate le risorse. I modelli vengono caricati su richiesta e scaricati automaticamente dopo l'inattivitÃ , mantenendo l'utilizzo della memoria ridotto su un VPS standard.