Distribuisci Speaches con installazione in un click.
Server compatibile con OpenAI per la conversione da voce a testo e da testo a voce che puoi auto-ospitare e gestire interamente sul tuo VPS.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Speaches
Speaches Ã¨ un server audio compatibile con l'API OpenAI che porta il riconoscimento vocale all'avanguardia e la sintesi vocale (text-to-speech) alla tua infrastruttura. Basato su faster-whisper per la trascrizione e Kokoro/Piper per la sintesi vocale, espone gli stessi endpoint dell'API audio di OpenAI â€” quindi qualsiasi strumento, SDK o integrazione esistente che funziona con OpenAI funzionerÃ con Speaches immediatamente.
L'auto-hosting di Speaches significa che i tuoi dati audio non lasciano mai i tuoi server, non ci sono costi di trascrizione al minuto e mantieni il pieno controllo su quali modelli vengono eseguiti e come vengono allocate le risorse. I modelli vengono caricati su richiesta e scaricati automaticamente dopo l'inattivitÃ , mantenendo l'utilizzo della memoria ridotto su un VPS standard.
FunzionalitÃ principali di Speaches
Compatibile con OpenAI API
Implementa le specifiche dell'API Audio di OpenAI â€” inserisci il tuo URL auto-ospitato e le integrazioni OpenAI esistenti continueranno a funzionare senza modifiche al codice.
Trascrizione da voce a testo
Alimentato da faster-whisper, che supporta la trascrizione multilingue con streaming in tempo reale tramite Server-Sent Events.
Sintesi vocale
Genera un parlato dal suono naturale usando i modelli Kokoro (classificato al #1 nella TTS Arena) e Piper, completamente sul dispositivo.
Caricamento dinamico del modello
I modelli si caricano automaticamente alla prima richiesta e si scaricano dopo un periodo di inattivitÃ configurabile, cosÃ¬ utilizzi la memoria solo quando necessario.
Interfaccia web integrata
L'interfaccia basata su Gradio ti permette di testare la trascrizione e la sintesi direttamente nel tuo browser senza strumenti aggiuntivi.
Autenticazione con Chiave API
Puoi proteggere opzionalmente tutti gli endpoint API con una singola chiave API, mantenendo la documentazione interattiva pubblicamente accessibile.
PerchÃ© eseguire Speaches su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .