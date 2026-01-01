Distribuisci Dasharr con installazione in un click.
Dashboard self-hosted che monitora le statistiche di upload, download e ricompense su oltre venti tracker torrent privati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Dasharr
Dasharr Ã¨ una dashboard open-source in Rust e Vue, creata specificamente per gli utenti di tracker torrent privati. Interroga periodicamente ogni indicizzatore che abiliti, memorizza la cronologia in PostgreSQL e mostra le tendenze a lungo termine di upload, download, ratio, punti bonus e bounty che i tracker stessi raramente espongono oltre il valore attuale.
L'auto-hosting di Dasharr sul tuo VPS mantiene ogni chiave API e l'intera cronologia dei tuoi account tracker interamente sulla tua infrastruttura anzichÃ© su un servizio di terze parti. Le statistiche vengono raccolte ogni sei ore in background, cosÃ¬ puoi correlare upload, strumenti automatizzati e spesa di bounty su tutti i tuoi tracker in un'unica timeline.
FunzionalitÃ principali di Dasharr
Supporto multi-tracker
Collettori integrati per piÃ¹ di venti tracker privati, inclusi RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP e molti altri, sotto un'unica dashboard.
Storia a lungo termine
Ogni dato Ã¨ memorizzato in PostgreSQL in modo da poter vedere come caricamento, rapporto e punti bonus si evolvono nel corso di settimane e mesi invece di una semplice istantanea attuale.
Raccolta programmata
Le statistiche vengono aggiornate automaticamente ogni sei ore in background, cosÃ¬ il pannello di controllo riflette sempre l'attivitÃ recente senza sincronizzazione manuale.
Pianificazione delle ricompense
Tieni traccia dei guadagni e delle spese dei bounty tra i tracker per pianificare quanto puÃ² essere allocato alle richieste in qualsiasi intervallo di tempo scelto.
OpenAPI documentato
Ogni endpoint Ã¨ esposto tramite una Swagger UI all'indirizzo /swagger-ui/ in modo che i dati possano essere interrogati da script personalizzati, Grafana o altre dashboard.
Privato per design
Le chiavi API del tracker non lasciano mai il tuo VPS â€” il backend comunica direttamente con ogni indicizzatore e memorizza le credenziali nel tuo database PostgreSQL personale.
PerchÃ© eseguire Dasharr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .