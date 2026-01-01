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Dashboard self-hosted che monitora le statistiche di upload, download e ricompense su oltre venti tracker torrent privati.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Dasharr

Dasharr Ã¨ una dashboard open-source in Rust e Vue, creata specificamente per gli utenti di tracker torrent privati. Interroga periodicamente ogni indicizzatore che abiliti, memorizza la cronologia in PostgreSQL e mostra le tendenze a lungo termine di upload, download, ratio, punti bonus e bounty che i tracker stessi raramente espongono oltre il valore attuale.

L'auto-hosting di Dasharr sul tuo VPS mantiene ogni chiave API e l'intera cronologia dei tuoi account tracker interamente sulla tua infrastruttura anzichÃ© su un servizio di terze parti. Le statistiche vengono raccolte ogni sei ore in background, cosÃ¬ puoi correlare upload, strumenti automatizzati e spesa di bounty su tutti i tuoi tracker in un'unica timeline.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Dasharr

Supporto multi-tracker

Collettori integrati per piÃ¹ di venti tracker privati, inclusi RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP e molti altri, sotto un'unica dashboard.

Storia a lungo termine

Ogni dato Ã¨ memorizzato in PostgreSQL in modo da poter vedere come caricamento, rapporto e punti bonus si evolvono nel corso di settimane e mesi invece di una semplice istantanea attuale.

Raccolta programmata

Le statistiche vengono aggiornate automaticamente ogni sei ore in background, cosÃ¬ il pannello di controllo riflette sempre l'attivitÃ  recente senza sincronizzazione manuale.

Pianificazione delle ricompense

Tieni traccia dei guadagni e delle spese dei bounty tra i tracker per pianificare quanto puÃ² essere allocato alle richieste in qualsiasi intervallo di tempo scelto.

OpenAPI documentato

Ogni endpoint Ã¨ esposto tramite una Swagger UI all'indirizzo /swagger-ui/ in modo che i dati possano essere interrogati da script personalizzati, Grafana o altre dashboard.

Privato per design

Le chiavi API del tracker non lasciano mai il tuo VPS â€” il backend comunica direttamente con ogni indicizzatore e memorizza le credenziali nel tuo database PostgreSQL personale.

PerchÃ© eseguire Dasharr su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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