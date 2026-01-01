Dasharr Ã¨ una dashboard open-source in Rust e Vue, creata specificamente per gli utenti di tracker torrent privati. Interroga periodicamente ogni indicizzatore che abiliti, memorizza la cronologia in PostgreSQL e mostra le tendenze a lungo termine di upload, download, ratio, punti bonus e bounty che i tracker stessi raramente espongono oltre il valore attuale.

L'auto-hosting di Dasharr sul tuo VPS mantiene ogni chiave API e l'intera cronologia dei tuoi account tracker interamente sulla tua infrastruttura anzichÃ© su un servizio di terze parti. Le statistiche vengono raccolte ogni sei ore in background, cosÃ¬ puoi correlare upload, strumenti automatizzati e spesa di bounty su tutti i tuoi tracker in un'unica timeline.