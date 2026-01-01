Distribuisci Marreta con un clic.
Proxy di contenuti web auto-ospitato che recupera e pulisce gli articoli per una lettura senza distrazioni e senza tracciamento.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Marreta
Marreta Ã¨ un proxy web self-hosted che recupera ed elabora pagine web per fornire versioni pulite e leggibili, prive di cookie di tracciamento, pubblicitÃ e barriere di accesso. Normalizza gli URL, rimuove il rumore dall'output HTML e memorizza i risultati nella cache localmente, in modo che le letture ripetute vengano restituite istantaneamente. Regole personalizzate per dominio ti consentono di ottimizzare il modo in cui siti specifici vengono puliti e renderizzati.
Eseguire Marreta sul tuo VPS significa che tutta l'elaborazione avviene su un'infrastruttura che controlli â€” nessun servizio di lettura di terze parti riceve la tua cronologia di navigazione. Il risultato Ã¨ un'alternativa privata, veloce e autonoma ai proxy reader basati su cloud, senza limiti di utilizzo e senza dati che lasciano il tuo server.
FunzionalitÃ principali di Marreta
Pulizia e normalizzazione URL
Rimuove i parametri di tracciamento, i reindirizzamenti e il rumore delle query dagli URL prima del recupero, producendo ogni volta link canonici puliti.
Recupero di contenuti senza cookie
Recupera le pagine senza cookie o intestazioni identificative, aggirando i popup di consenso ai cookie e i gate di accesso basati sui cookie.
Ottimizzazione HTML
Rimuove annunci, script, popup ed elementi non di contenuto per offrire una versione della pagina pulita e a caricamento rapido.
Cache intelligente
Memorizza nella cache le pagine elaborate localmente in modo che le visite ripetute vengano caricate immediatamente senza recuperare o rielaborare la pagina sorgente.
Regole personalizzate per dominio
Applica la rimozione CSS specifica del sito, l'iniezione JavaScript e le regole personalizzate per intestazioni o cookie per ottimizzare l'output per qualsiasi dominio.
Accesso API JSON
Ogni URL elaborato Ã¨ disponibile anche come risposta API JSON, rendendo Marreta facile da integrare nei flussi di lavoro di automazione.
PerchÃ© eseguire Marreta su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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