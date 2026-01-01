Distribuisci draw.io con installazione in un clic.
Applicazione di diagrammazione gratuita e open-source per la creazione di diagrammi di flusso, diagrammi di rete, UML e visualizzazioni di architetture â€” completamente self-hosted.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con draw.io
draw.io (diagrams.net) Ã¨ uno strumento di diagrammazione gratuito e open-source di cui si fidano milioni di ingegneri, architetti e analisti aziendali. Supporta un'ampia gamma di tipi di diagrammi â€” diagrammi di flusso, diagrammi di classe UML, diagrammi entitÃ -relazione, mappe di rete e infrastruttura, workflow BPMN e altro ancora â€” tutto da un editor basato su browser ben rifinito.
L'auto-hosting di draw.io sul tuo VPS significa che tutti i dati dei diagrammi rimangono all'interno della tua infrastruttura. Nessun file viene inviato a server esterni, rendendolo la scelta predefinita per i team in settori regolamentati o per quelli con rigorosi requisiti di residenza dei dati. L'immagine Docker Ã¨ stateless e leggera, senza dipendenze da database.
FunzionalitÃ principali di draw.io
Zero dipendenze esterne
draw.io funziona come un singolo container stateless senza richiedere un database â€” i dati dei diagrammi non lasciano mai il tuo server.
Ampio supporto per diagrammi
Crea diagrammi di flusso, UML, diagrammi ER, mappe di rete, flussi di lavoro BPMN e wireframe da un unico editor.
Integrazioni Cloud Storage
Connettiti a Google Drive, Microsoft OneDrive e GitLab per archiviare e versionare i diagrammi insieme ai tuoi file esistenti.
Esportazione lato server
Esporta diagrammi nei formati PDF, PNG, SVG e Visio (.vsdx) direttamente sul server senza elaborazione lato client.
Editor offline
Funziona completamente offline aggiungendo
?offline=1 all'URL â€” ideale per ambienti air-gapped o con restrizioni.
PerchÃ© eseguire draw.io su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .